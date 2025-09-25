Hinein ins bunte Rascheln: Sieben schöne Herbst-Spaziergänge in Bayerisch-Schwaben

Raschelnde Blätter auf dem Boden, buntes Laub, wohin das Auge reicht, und dazu entweder die letzten wärmenden Sonnenstrahlen des Spätsommers oder schon neblige und regnerische Grüße des Herbsts: Im Wald zeigt sich diese Jahreszeit von ihrer schönsten Seite.

Von Nordschwaben bis ins Allgäu: Sieben schöne Herbst-Spaziergänge in Schwaben

Wir haben Ihnen geordnet von Norden nach Süden sieben Orte in Schwaben zusammengestellt, wo Sie das erleben können – von leichten Spaziergängen bis hin zu einfachen Wanderungen.

Mythische Orte auf dem Sagenweg im Geopark Ries

Beschreibung: Die Stars im Geopark Ries sind zwar die Spuren des Meteoriten-Einschlags vor über 14 Millionen Jahren, doch auch die Wälder haben im Nördlinger Ries einiges zu bieten. Dieser Weg führt durch Mischwald und vorbei an Orten, um die sich Legenden wie die des „Huaterle“ (Männlein mit Hut) und der drei weißen Nonnen ranken.

Ausgangspunkt: Johannisweiher in 86650 Wemding

Daten: 14 Kilometer, 300 Höhenmeter

Link zur Wegbeschreibung

Der Edelweißweg bei Donauwörth

Beschreibung: Lange Abschnitte durch den Wald, aber auch Ausblicke über die Donau-Lech-Ebene und bis zur Fränkischen Alb finden sich auf diesem weitläufigen Weg, von dem man sich auch nur Abschnitte aussuchen kann.

Ausgangspunkt: Parkplatz am nördlichen Ende der Perchtoldsdorfer Str. in 86609 Donauwörth

Daten: 16 Kilometer, 337 Höhenmeter

Link zur Wegbeschreibung

Naturpark Augsburg – Westliche Wälder: durch das Anhauser Tal

Beschreibung: Die waldigen Weiten, die sich westlich von Augsburg erstrecken, können unter anderem bei dieser Runde erkundet werden. Gesellschaft in der Idylle leisten der Anhauser Bach und einige Weiher.

Ausgangspunkt: Parkplatz des SSV Anhausen, Burgwalder Str. 2, 86420 Diedorf

Daten: 12,7 Kilometer, 37 Höhenmeter

Link zur Wegbeschreibung

Rundweg durch den Siebentischwald

Beschreibung: Der Siebentischwald versorgt Augsburgerinnen und Augsburger nicht nur mit Frischlust und erstklassigem Trinkwasser , sondern auch erholsamen Momenten. Dieser Weg führt vorbei an Lech und Neubach auf einer schönen Runde durch den Wald.

Ausgangspunkt: Herrenbachstraße, 86161 Augsburg

Daten: Acht Kilometer, 20 Höhenmeter

Link zur Wegbeschreibung

Spaziergänge durch den Herbstwald: Das ist in Südschwaben möglich

Unterwegs im Schluchtwald: der Erlebnispfad in Tannhausen

Beschreibung: Der Hansenhohl – wie der Schluchtwald hier genannt wird – bietet nicht nur Blätterrascheln und im Wind knackende Bäume, sondern auch eine Krimi-Schnitzeljagd. Die bereitet auf dem Erlebnispfad vor allem kleinen Spaziergängern Freude. Es gibt Möglichkeiten, den Weg zu erweitern.

Ausgangspunkt: Gegenüber der Buhaltestelle „Thannhausen, Hansenhohl“, Kreuzung Augsburger Straße7Eichberger Straße, 86470 Thannhausen

Daten: 1,5 Kilometer

Link zur Wegbeschreibung

Icon vergrößern Schon im Sommer geheimnisvoll: Der Hansenhohl in Tannhausen. Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr Archivbild Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schon im Sommer geheimnisvoll: Der Hansenhohl in Tannhausen. Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr Archivbild

Der Mariensteig: Einsamkeit auf der Illerleite

Beschreibung: Dieser Weg führt durch den bewaldeten Höhenzug östlich der Iller. Der Ausgangspunkt in Kellmünz an der Iller ist gut mit dem Zug zu erreichen, der Rundweg kann außerdem auch abgekürzt werden.

Ausgangspunkt: Parkplatz des Schützenheims an der Römerstraße 12, 89293 Kellmünz an der Iller

Daten: 15,5 Kilometer, 251 Höhenmeter

Link zur Wegbeschreibung

Waldbaden am Fuße der Allgäuer Alpen im Weidachwald in Fischen

Beschreibung: Auf diesem Weg durch den Auwald Fischens lässt es sich nicht nur entspannen, sondern auch etwas lernen: Die „12 Tore“ liefern unterwegs Hinweisschilder mit Wissenswertem rund um das Biotop.

Ausgangspunkt: Parken am Parkplatz an der Bahnhofstraße 6, 87538 Fischen im Allgäu, von da aus in Richtung Weidachwald (Adresse: Auf d. Insel 4, 87538 Fischen im Allgäu)

Daten: 12,6 Kilometer, 48 Höhenmeter

Link zur Wegbeschreibung