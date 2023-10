Siebenjährige stirbt bei Schulwegunfall in Landshut

Ein siebenjähriges Mädchen ist auf dem Schulweg in Landshut bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist noch unklar.

In Landshut ist ein siebenjähriges Mädchen am Freitagmorgen auf dem Weg zu Schule von einem Auto angefahren worden und gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Landshut: Siebenjährige kommt bei Unfall auf dem Schulweg ums Leben

Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen die Straße, die Schwestergasse in Landshut, überquerte und dabei frontal von dem Auto erfasst wurde. Eine Reanimation war nicht erfolgreich. Die Siebenjährige verstarb noch am Unfallort.

Die 43-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde laut Polizei ein Guterachter hinzugezogen. (mit dpa)

