Architektur als Superkraft: Kaufbeurer Firma will nachhaltig Entwicklungshilfe leisten

Vom „Headquarter“ in einem leer stehenden Geschäft in der Kaufbeurer Altstadt aus planen Till Gröner und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ihre Einsätze in Nepal und Tansania.

Plus Die Kaufbeurer Organisation Supertecture leistet mit ihrem Engagement sehenswerte „Entwicklungshilfe“ – in der Ferne und in der Heimat.

Von Katharina Gsöll

Erst vor wenigen Tagen ist Till Gröner aus Nepal zurückgekehrt. Dort baut der Architekt und Dozent seit 2019 Gebäude, die den Menschen vor Ort anschließend als Grundlage für ihren Lebensunterhalt dienen sollen. In den ärmsten Regionen der Welt wollte der 38-Jährige schon während seines Studiums helfen. Heute ist der Kaufbeurer der Kopf einer Gruppe junger Studenten, Architektinnen und Ingenieure, die Entwicklungshilfe mit einem völlig anderen Ansatz leistet, als viele andere Organisationen, die oft nur kurzfristig helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

