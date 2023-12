Toni Heider lebt für das Ehrenamt

Plus Toni Heider engagiert sich seit Jahrzehnten in Kaufbeuren. Er zählt auch zu den treibenden Kräften, die dafür sorgten, dass die Stadt ein ganz besonderes Museum hat. Nun bekommt er die Silberdistel unserer Zeitung.

Über Weihnachten hatte sogar Anton Heider ein paar ruhige Tage. Doch allzu lange macht der Toni, wie er von den meisten genannt wird, sicher nicht Pause. Denn trotz seiner inzwischen 85 Jahre ist das Kaufbeurer Urgestein in vielen und vielfältigen Bereichen ehrenamtlich tätig. In der Vorweihnachtszeit etwa war er als gefragter Vorleser und Erzähler wieder bei etlichen Adventskonzerten dabei. Eine Aufgabe, zu der er auch wegen seiner sonoren Stimme kam – vor allem aber durch seine Bereitschaft, sich unermüdlich für die (Stadt-)Gesellschaft zu engagieren. Als Auszeichnung für diesen langjährigen Einsatz erhält Toni Heider nun die „Silberdistel“ unserer Zeitung.

„Wenn man ein Ehrenamt macht, dann kommen ganz schnell weitere dazu“, diese Erfahrung hat Heider in den vergangenen Jahrzehnten gemacht. Denn die Zahl der Menschen, die bereit sind, sich neben Beruf und Familie für die Allgemeinheit einzusetzen, sei begrenzt – und sie gehe tendenziell zurück, beobachtet Heider mit Sorge. Viele hätten heute „keine Zeit“ mehr für das Ehrenamt, „weil die Freizeit das Allerwichtigste geworden ist“.