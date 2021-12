Bimmeln statt Böllern: Allgäu will 2022 an Silvester mit Kuhglocken einläuten

Wieder gilt vor Silvester in Bayern ein Verkaufsverbot für Feuerwerk. Im Allgäu will man das neue Jahr deshalb erneut "einläuten". Wer keine Kuhglocke hat, soll auf Topfschlagen oder Trompete ausweichen.

Zum Jahreswechsel könnte im Allgäu vielerorts ein eigentlich aus dem Sommer vertrauter Klang zu hören sein: Kuhglocken. Nach einem Aufruf in Sozialen Netzwerken fordert im zweiten Corona-Jahr auch die Allgäu GmbH dazu auf, das neue Jahr mit Kuhglocken statt Böllern zu begrüßen. "Das ist ja auch ein Klangbild, das ins Allgäu passt", sagte die Sprecherin der Allgäu GmbH, Simone Zehnpfennig, in Kempten. "Wir werden uns daher an die bestehende Kampagne hängen."



Allgäu läutet neues Jahr mit Glocken statt Böllern ein

Schon im vergangenen Jahr war auf Plattformen wie Facebook unter dem Titel "S' Allgäu schealed" tausendfach dazu aufgerufen worden, den Jahreswechsel mit Kuhglocken zu feiern. Die Initiatoren der Aktion blieben damals unbekannt. "Wir wollten das auch schon mal vor Jahren machen", sagte Zehnpfennig. Man habe aber Firmen und Privatleuten nicht verbieten können, privat Feuerwerk zu zünden.

Verkaufsverbot für Feuerwerke: Das besagt die Verordnung 1 / 3 Zurück Vorwärts Zum Jahreswechsel 2021/2022 hat die Politik das Überlassen von Pyrotechnik der Kategorie F2 an Privatpersonen, die keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis haben, bundesweit untersagt. Im vergangenen Jahr galt eine vergleichbare Regel.

Betroffen vom Verbot sind laut einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums die typischen, in anderen Jahren nur zu Silvester erhältlichen Gegenstände wie Silvesterknaller und Raketen. Für üblich durften solche Feuerwerkskörper vom 29. bis 31. Dezember an Privatpersonen verkauft werden. Erlaubt bleibt der Verkauf von Kleinstfeuerwerk (Kategorie F1), wozu zum Beispiel Wunderkerzen oder Knallerbsen zählen.

Mit "Überlassen" ist die tatsächliche Abgabe gemeint, unabhängig vom Vertriebsweg oder Datum des Kaufvertrags. Damit dürfen auch schon zuvor etwa über den Online-Handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden. (AZ/stz)

Durch Corona haben sich die Umstände geändert. Im vergangenen Jahr galten zu Silvester nächtliche Ausgangssperren, zum zweiten Mal in Folge ist zwischen den Jahren nun der Verkauf von Feuerwerk in Bayern und Baden-Württemberg verboten. Dazu kommt ein Böllerverbot in immer mehr Innenstädten.

In den Sozialen Netzwerken stießen Aufrufe zum Läuten der Kuhglocken deshalb auf große Resonanz. "Ich habe für die Beiträge insgesamt 5000 Reaktionen bekommen", sagte Christian Kutzer, Schreiner aus Bad Hindelang. Deshalb habe er in diesem Jahr erneut in mehreren Gruppen dazu eingeladen. "Viele meinen, das sollte eine Tradition werden. Eigentlich hätte man schon viel früher darauf kommen können."

Glocken schonen Tiere gegenüber Feuerwerk

Auch aus Umweltschutzgründen seien die Kuhglocken eine geeignete Alternative zu Raketen und Krachern, sagte Zehnpfennig. "Auch für die Tiere ist das besser als Explosionen." Wer keine Kuhglocke zuhause habe, könne das Jahr 2022 aber auch anders begrüßen: "Mit dem, was man hat - das geht auch mit der Trompete oder mit Topfschlagen." (dpa)

