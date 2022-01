Mann nach Brand in Augsburg in Lebensgefahr – mehrere Fälle von Körperverletzung

Ein Brand, mehrere Fälle von Körperverletzung: Das neue Jahr startet zwar mit weniger Raketen, aber dennoch mit einigen Polizeieinsätzen. Ein Überblick.

In Bayern ist der Jahreswechsel meist friedlich verlaufen. Dennoch rückten Polizei und Feuerwehr an Silvester und Neujahr mehrfach zu Einsätzen aus.

Ein Sprecher der Polizei Schwaben-Nord in Augsburg sagte: "Es gab relativ viel zu tun." Demnach sei es kurz nach 1 Uhr nachts zu einem Brand in der Morellstraße im Antonsviertel gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten ein Haus – darunter auch die Wohnung, in der das Feuer ausbrach. In den stark verrauchten Räumen befand sich ein 67-jähriger Mann, der eine Rauchgasvergiftung und Brandwunden erlitt. Er befindet sich nach Angaben des Polizei-Sprechers in Lebensgefahr. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.

In der Silvesternacht kam es außerdem zu mehreren Fällen von Körperverletzung in Bayerisch-Schwaben – so zum Beispiel in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) und Lauingen (Landkreis Dillingen). Details zu den Vorfällen nannte der Sprecher nicht. Außerdem sollen in Schwaben der Polizei zufolge zwei Kinder leicht verletzt worden sein. Genauere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Unfälle mit Silvesterraketen oder sogenannten Böllern sind der Polizei nach eigener Angabe nicht bekannt.

Silvester und Neujahr in Bayern: Polizei rückt mehrfach aus

Im Raum Ingolstadt rückte die Polizei mehrfach aus. Es gab vereinzelt Verletzungen durch Feuerwerkskörper, allerdings keine schwerwiegenden Unfälle, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Lesen Sie dazu auch

In Niederbayern gab es einem Polizeisprecher zufolge zahlreiche Einsätze, unter anderem wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen.

In Oberfranken gab es mehrere kleine Brände. Die meisten davon sind einem Polizeisprecher zufolge vermutlich unabsichtlich durch Feuerwerk entstanden. Bei wenigen Fällen könnte laut Polizei auch Brandstiftung dahinterstecken.

In der Oberpfalz kam es zu Streits zwischen Betrunkenen. Diese zählten wohl zu dem "ganz normalen Silvester-Geschehen", wie es ein Polizeisprecher nannte.

(axhe/dpa)