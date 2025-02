Nockherberg: Wie spielt man Dorothee Bär, Eli Wasserscheid?

Frau Wasserscheid, Sie spielen beim Nockherberg-Singspiel dieses Jahr zum ersten Mal die CSU-Politikerin Dorothee Bär. Wie die Bundestagsabgeordnete sind Sie 1978 in Bamberg geboren. Haben Sie sonst noch Gemeinsamkeiten mit Dorothee Bär?

ELI WASSERSCHEID: Wir sind beide Frauen. Wir haben Kinder. (Überlegt.) Und ich würde sagen, dass wir beide lieben, was wir tun.

In welcher Position wird Dorothee Bär denn beim Singspiel auftauchen? Sie wird ja für nach der Bundestagswahl als mögliche neue Digitalministerin gehandelt.

WASSERSCHEID: Ich trete als die auf, die sie ist - also als stellvertretende Parteivorsitzende der CSU-Fraktion. Wir sind in dieser Hinsicht kein Orakel.

Dorothee Bär (CSU) spricht im Plenum des Bundestags. Beim Singspiel kommt sie als Figur zum ersten Mal vor.

Haben Sie jemals schon vorher eine lebende Person gespielt?

WASSERSCHEID: Nein. Und das macht es auch sehr besonders. Der Nockherberg erfordert eine ganz andere Art zu arbeiten, als wenn man - wie zum Beispiel beim „Tatort“ - auf Basis eines Drehbuches eine Person kreiert, die bis dato nur auf dem Papier existiert. Getroffen habe ich Doro Bär noch nie. Aber ich schaue mir jetzt natürlich alles von ihr an, was ich kriegen kann: Social Media, Bewegtbild, Interviews. Ich versuche, sie auf diese Weise kennenzulernen, so gut ich kann. Übrigens war Dorothee Bär meine erste neue Followerin auf Instagram, als bekanntgegeben wurde, dass ich sie spielen werde.

Ihr Kollege David Zimmerschied, der beim Singspiel Friedrich Merz verkörpert, hat erzählt, dass Friedrich Merz neuerdings beim Stehen sein Becken nach vorne schiebt, seine Hände faltet, sich staatsmännischer und nahbarer gibt. Was sind Dorothee Bärs Kernmerkmale?

WASSERSCHEID: Ihr R ist natürlich sehr markant, der fränkische Einschlag in der Sprache. Da kommt mir zugute, dass ich auch in Bamberg geboren wurde. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir uns als Gleichaltrige dort nie getroffen haben! Und ich finde, man merkt ihr auch in der Körpersprache sehr an, dass sie für ihren Beruf brennt.

Was macht für Sie das Besondere am Singspiel beim Nockherberg aus?

WASSERSCHEID: Das Format ist so außergewöhnlich. Man probt drei Wochen und hat dann nur eine Vorstellung. Man ist sofort live. Beim Dreh fürs Fernsehen kann man mehrere Takes aufnehmen. Ich habe schon mitunter so albtraumhafte Momente, in denen ich mir vorstelle, dass ich auf der Bühne stolpere oder sowas. Und es ist natürlich aufregend zu wissen, dass die Person, die man spielt, womöglich im Publikum sitzt. Ich hoffe sehr, dass ich nach dem Nockherberg-Abend einfach nur glücklich ins Bett falle.

Das ursprüngliche Nürnberger „Tatort"-Team in Arbeitskluft: (von links) Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs).

Sie selbst positionieren sich privat klar gegen die AfD und für die Bandmauer. Sind Sie ein politischer Mensch?

WASSERSCHEID: Meiner Meinung nach muss man heutzutage ein politischer Mensch sein. Es ist wichtig aufzustehen, um unsere Demokratie zu schützen.

Millionen Menschen kennen Sie bislang vor allem aus dem Fernsehen, durch ihre Rolle als Jessie in den „Eberhofer“-Krimis und natürlich durch den Franken-„Tatort“, in dem Sie seit 2015 die Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser spielen. Bislang waren Sie dort die Assistentin des Ermittlerpaars Felix Voss und Paula Ringelhahn. Deren Darstellerin Dagmar Manzel ist im letzten Fall in den Ruhestand gegangen. Wie wird sich Ihre eigene Rolle dadurch verändern?

WASERSCHEID: Wir haben den neuesten Fall im Dezember 2024 abgedreht. Dadurch, dass eine Person fehlt, bekommt meine Figur jetzt deutlich mehr zu tun. Ich darf aber bisher nur verraten, dass Voss und Goldwasser diesen Fall gemeinsam lösen werden.

Zur Person Eli Wasserscheid wuchs mit sechs Schwestern und einem Bruder in Bamberg auf. Sie spielt neben Kino und Fernsehen auch Theater, war unter anderem „Die Päpstin“ in Wunsiedel. Sie lebt mit ihrem Partner und zwei Töchtern in Leipzig.

Das ist neu am Nockherberg Der Paulaner-Nockherberg findet heuer unter besonderen Voraussetzungen statt: Vor der Traditionsveranstaltung, live im Bayerischen Fernsehen am 12. März um 19 Uhr, findet schließlich noch eine Bundestagswahl statt. Das macht es für die Singspiel-Schöpfer Richard Oehmann und Stefan Betz nicht einfach. Nur so viel wurde bei der Präsentation der Darsteller schon verraten: „Es wird bunt“. Also eine Dreierkoalition?

Ein Wiedersehen gibt es mit Luise Kinseher: Zwar nicht als legendäre Mama Bavaria, die sie von 2011 bis 2018 verkörperte, sondern für eine Begrüßungsrede. Und sie wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die traditionelle Salvatormaß reichen. Beides hatte bisher Ex-Paulaner-Chef Andreas Steinfatt gemacht. „Die haben jemanden gesucht, der eam ähnlich schaut“, sagte Kinseher dazu.