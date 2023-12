Skandal

AfD-Spitze will Halemba aus der Partei ausschließen

Plus Der AfD-Bundesvorstand drängt den Landesvorstand, ein Ausschlussverfahren gegen den unterfränkischen Abgeordneten Daniel Halemba zu starten. Wie die Bayern-AfD reagiert.

Von Aaron Niemeyer, Aaron Niemeyer, Sonja Dürr

Er ist stramm rechts und steht seit Wochen im Visier der Justiz: Nun soll auch innerhalb der AfD Schluss für den unterfränkischen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba sein, gegen den wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt wird. Der Bundesvorstand hat die bayerische AfD-Spitze aufgefordert, ein Parteiausschlussverfahren gegen den 22-Jährigen einzuleiten.

Und nicht nur das: Halemba sollen auch seine Mitgliedsrechte mit sofortiger Wirkung entzogen werden, betonte Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel in Berlin. In dem Fall seien intern Nachforschungen angestrengt worden, fügte Weidel hinzu. "Und für uns im Bundesvorstand ist es gestern einhellig und völlig klar gewesen, dass Herr Halemba nicht in der AfD Mitglied bleiben kann." Man werde sehen, wie sich der Landesvorstand Bayern verhalten werde.

