„Das System der Kontrollen ist gescheitert“: Immer wieder erschüttern Tierschutzskandale Bayern

Die Aufnahmen, die aus einem Mastbetrieb mit 2500 Schweinen im Unterallgäu stammen, sind schwer zu ertragen. Ein Ferkel, das aufstehen will, aber nicht auf die Hinterbeine kommt und sich nur mithilfe der Vorderbeine über den Boden zieht. Ein Schwein, das offenbar unter Nabelbrüchen leidet und große Auswölbungen am Bauch mit sich trägt. Ein Tier, das zwischen anderen tot im Stall liegt. Der Boden ist mit Kot und Fäkalien bedeckt.

