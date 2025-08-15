Icon Menü
Skandale in der Massentierhaltung: Warum die Tierschutzkontrollen in Bayern scheitern

Landwirtschaft

„Das System der Kontrollen ist gescheitert“: Immer wieder erschüttern Tierschutzskandale Bayern

Seit sechs Jahren gibt es in Bayern eine Behörde, die Bauernhöfe kontrollieren und Missstände unterbinden soll. Doch es reiht sich ein Tierschutzskandal an den nächsten. Was läuft da schief?
Von Sonja Dürr
    • |
    • |
    • |
    Eine Kuh streckt in einem Allgäuer Stall ihren Kopf durch die Holzlatten. In diesem Jahr gab es im Freistaat so viele Tierschutzskandale wie lange nicht.
    Eine Kuh streckt in einem Allgäuer Stall ihren Kopf durch die Holzlatten. In diesem Jahr gab es im Freistaat so viele Tierschutzskandale wie lange nicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

    Die Aufnahmen, die aus einem Mastbetrieb mit 2500 Schweinen im Unterallgäu stammen, sind schwer zu ertragen. Ein Ferkel, das aufstehen will, aber nicht auf die Hinterbeine kommt und sich nur mithilfe der Vorderbeine über den Boden zieht. Ein Schwein, das offenbar unter Nabelbrüchen leidet und große Auswölbungen am Bauch mit sich trägt. Ein Tier, das zwischen anderen tot im Stall liegt. Der Boden ist mit Kot und Fäkalien bedeckt.

