„Das System der Kontrollen ist gescheitert“: Immer wieder erschüttern Tierschutzskandale Bayern

Die Aufnahmen, die aus einem Mastbetrieb mit 2500 Schweinen im Unterallgäu stammen, sind schwer zu ertragen. Ein Ferkel, das aufstehen will, aber nicht auf die Hinterbeine kommt und sich nur mithilfe der Vorderbeine über den Boden zieht. Ein Schwein, das offenbar unter Nabelbrüchen leidet und große Auswölbungen am Bauch mit sich trägt. Ein Tier, das zwischen anderen tot im Stall liegt. Der Boden ist mit Kot und Fäkalien bedeckt.
Es ist so furchtbar, wie verroht diese Menschen sind. Sie verdienen den Namen Mensch gar nicht. Wie kann man mit einem Lebewesen so umgehen? Ich hoffe, diese Ungeheuer erfahren mehrfach am eigenen Leib, was sie den hilflosen Geschöpfen antun.
Aber beim Almabtrieb wird Söder (CSU) mit 8 Fotografen sicher dabei sein und die Frau Kaniber (CSU) sicher auch. Darauf kann man getrost verzichten.
Es ist doch ganz einfach zu erklären. Die CSU unter Markus Söder und die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger haben überhaupt kein Interesse am Tierschutz. Siehe auch Tierversuche an der Uniklinik Augsburg.
