Skandale in der Massentierhaltung: Warum die Tierschutzkontrollen in Bayern scheitern

Landwirtschaft

„Das System der Kontrollen ist gescheitert“: Immer wieder erschüttern Tierschutzskandale Bayern

Seit sechs Jahren gibt es in Bayern eine Behörde, die Bauernhöfe kontrollieren und Missstände unterbinden soll. Doch es reiht sich ein Tierschutzskandal an den nächsten. Was läuft da schief?
Von Sonja Dürr
|
    • |
    • |
    • |
    Eine Kuh streckt in einem Allgäuer Stall ihren Kopf durch die Holzlatten. In diesem Jahr gab es im Freistaat so viele Tierschutzskandale wie lange nicht.
    Eine Kuh streckt in einem Allgäuer Stall ihren Kopf durch die Holzlatten. In diesem Jahr gab es im Freistaat so viele Tierschutzskandale wie lange nicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

    Die Aufnahmen, die aus einem Mastbetrieb mit 2500 Schweinen im Unterallgäu stammen, sind schwer zu ertragen. Ein Ferkel, das aufstehen will, aber nicht auf die Hinterbeine kommt und sich nur mithilfe der Vorderbeine über den Boden zieht. Ein Schwein, das offenbar unter Nabelbrüchen leidet und große Auswölbungen am Bauch mit sich trägt. Ein Tier, das zwischen anderen tot im Stall liegt. Der Boden ist mit Kot und Fäkalien bedeckt.

    Diskutieren Sie mit
    3 Kommentare
    Regine Bayer

    Es ist so furchtbar, wie verroht diese Menschen sind. Sie verdienen den Namen Mensch gar nicht. Wie kann man mit einem Lebewesen so umgehen? Ich hoffe, diese Ungeheuer erfahren mehrfach am eigenen Leib, was sie den hilflosen Geschöpfen antun.

    Burghard Deichmann

    Aber beim Almabtrieb wird Söder (CSU) mit 8 Fotografen sicher dabei sein und die Frau Kaniber (CSU) sicher auch. Darauf kann man getrost verzichten.

    Ronald Hattensaur

    Es ist doch ganz einfach zu erklären. Die CSU unter Markus Söder und die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger haben überhaupt kein Interesse am Tierschutz. Siehe auch Tierversuche an der Uniklinik Augsburg.

