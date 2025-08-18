„Das System der Kontrollen ist gescheitert“: Immer wieder erschüttern Tierschutzskandale Bayern

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Es ist doch ganz einfach zu erklären. Die CSU unter Markus Söder und die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger haben überhaupt kein Interesse am Tierschutz. Siehe auch Tierversuche an der Uniklinik Augsburg.

Aber beim Almabtrieb wird Söder (CSU) mit 8 Fotografen sicher dabei sein und die Frau Kaniber (CSU) sicher auch. Darauf kann man getrost verzichten.

Es ist so furchtbar, wie verroht diese Menschen sind. Sie verdienen den Namen Mensch gar nicht. Wie kann man mit einem Lebewesen so umgehen? Ich hoffe, diese Ungeheuer erfahren mehrfach am eigenen Leib, was sie den hilflosen Geschöpfen antun.

