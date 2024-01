Ferstl-Abschied vor Super-G in Garmisch-Partenkirchen

In Garmisch-Partenkirchen steht der zweite Super-G der Männer an. Vor dem ersten Starter verabschiedet sich der deutsche Routinier Josef Ferstl mit einer Fahrt außer Konkurrenz vom Ski-Weltcup.

Deutschlands langjähriger Spitzenfahrer Josef Ferstl verabschiedet sich an diesem Sonntag in Garmisch-Partenkirchen vom aktiven Skirennsport. Der 35-Jährige wird außer Konkurrenz vor dem ersten regulären Starter des Super-G (11.30 Uhr/ ZDF und Eurosport) die Kandahar-Piste bewältigen. Wie er den Lauf angeht, das wusste er am Samstag noch nicht.

Ferstl hatte in dieser Woche seinen Rücktritt verkündet und verlässt damit nach Thomas Dreßen als zweiter Kitzbühel-Sieger die deutsche Speed-Mannschaft. Seine Teamkollegen Andreas Sander, Romed Baumann und Simon Jocher wollen derweil sportlich beim zweiten Rennen des Heim-Wochenendes überzeugen - es wäre in einer bislang enttäuschenden Saison eine Überraschung.

(dpa)