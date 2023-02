Skirennfahrer Schmid enttäuscht bei Riesenslalom-Debakel

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid hat eine ernüchternde Rückkehr in den alpinen Weltcup erlebt.

Der Skirennfahrer aus dem Allgäu schied am Samstag im Riesenslalom von Palisades Tahoe nach einem Fahrfehler bereits im ersten Durchgang aus. Auch seine Teamkollegen Stefan Luitz, Fabian Gratz, Anton Grammel, Julian Rauchfuß und Linus Straßer verpassten den Sprung in den Finallauf der besten 30.

Riesenslalom-Weltmeister Marco Odermatt lag zur Halbzeit in Führung. Für den Schweizer, der in diesem Jahr die legendäre 2000-Punkte-Marke des Österreichers Hermann Maier in einer Weltcup-Saison knacken könnte, wäre es der neunte Saisonsieg.

Das Rennen im kalifornischen Wintersportgebiet hatte für reichlich Kritik gesorgt. Es ist das zweite Mal in diesem Winter, dass die Herren in die USA fliegen. Im November waren die Alpinen in Beaver Creek gewesen. Anstatt die US-Rennen in Palisades Tahoe und Aspen direkt im Anschluss auszutragen, legte der Weltverband Fis sie ans Saisonende.

(dpa)