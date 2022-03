Skifahrer hängt sich in Tirol an Gondel und stürzt ab

Ein Mann ist beim Sturz von einer Skigondel im Tiroler Skigebiet Wildschönau (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden.

Ein Mann ist beim Sturz von einer Skigondel im Tiroler Skigebiet Wildschönau (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der 29-Jährige wollte am Dienstag trotz Warnrufen des Personals noch in die bereits ausfahrende Gondel einsteigen, wie die Polizei Angaben des Unternehmens bestätigte. Der Skifahrer klammerte sich zunächst noch mit den Händen an der Außenseite der Kabine der Schatzbergbahn fest, stürzte dann jedoch mehrere Meter auf den Asphalt bei der Talstation ab. Der Not-Stopp brachte die Bahn erst einige Sekunden später zum Anhalten. Der 29-Jährige kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

