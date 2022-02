Skiklau vor Alm in Nesselwang

Unerfreuliche Überraschung nach der Einkehr: Zwei Jugendliche mussten nach dem abendlichen Besuch einer Alm in Nesselwang ohne Skier nach Hause.

Unerfreuliche Überraschung nach der Einkehr: Zwei Jugendliche mussten nach dem abendlichen Besuch einer Alm in Nesselwang ohne Skier nach Hause. Unbekannte hätten die vor dem Haus abgestellten Sportgeräte geklaut, teilte die Polizei am Samstag mit. Lediglich die Stecken seien zurückgeblieben. Die 15 und 17 Jahre alten Brüder waren mit ihrer Familie am Freitagabend im Ostallgäuer Skigebiet an der Alpspitzbahn nachtskifahren. Den Wert der gestohlenen Skier schätzen die Ermittler auf insgesamt etwa 800 Euro.

