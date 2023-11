Skigebiete, Bergbahnen und Lifte: Start der Wintersaison 2023/2024 im Oberallgäu

Erste Skigebiete im Oberallgäu haben bereits begonnen, die Pisten zu präparieren. Doch wann starten sie in die Saison? Hier gibt's die anvisierten Termine.

Weiße Bergspitzen und kühle Nächte. Im Oberallgäu bahnt sich der Winter und somit auch die alljährliche Skisaison an. Die ersten Flocken sind auch im Tal schon gefallen – und beispielsweise am Nebelhorn werden schon die Pisten für die Wintersportler präpariert. Skilifte Grasgehren planen, so schnell wie möglich mit der Vorbereitung der Pisten zu starten.

Auch das Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried steht schon in den Startlöchern. „Wir werden, sobald es die Temperaturen zulassen, mit der Schneeproduktion beginnen“, sagt Geschäftsführer Thomas Dusch.

Start der Skisaison 2023/2024 im Allgäu

Mit der anstehenden Skisaison 2023/24 beginnt zudem der zweite Winter der 2021 fertig umgebauten Nebelhornbahn. Nach der zweijährigen Modernisierung bietet die Bergbahn nun einen barrierefreien Einstieg und verkürzte Wartezeiten. Außerdem sind dort jetzt Bergfahrten ohne Umstieg möglich.

Ein besonders Erlebnis wird wird Skifahrern in den Wintermonaten beispielsweise an den Thaler Höhe Skiliften, dem Stinesser Familienlift in Fischen, dem Kesslerlift in Riezlern und den Skiliften Oberjoch geboten. Dort werden ein mal pro Woche die Flutlichter eingeschaltet. Dadurch wird der Skibetrieb auch nach Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt.

Der voraussichtliche Saisonstart in einer Auswahl der Oberallgäuer Skigebieten im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Grasgehren: Ab 8. Dezember.

Hörnerbahn ( Bolsterlang ): Die Hörnerbahn startet voraussichtlich Anfang Dezember.

Fellhorn-Kanzelwand ( Oberstdorf / Riezlern ): 8. Dezember

Nebelhorn ( Oberstdorf ): 9. Dezember.

Gunzesried-Ofterschwang : Genauer Starttermin steht noch nicht fest.

Söllereck ( Oberstdorf ): 15. Dezember.

Balderschwang : 16. Dezember.

Oberjoch ( Bad Hindelang ): Ab Mitte Dezember.

Steibis ( Oberstaufen ): 15. Dezember.

Hündle (Thalkirchdorf): 22. Dezember.

Buron ( Wertach ): ab 26. Dezember.

Spieserlifte (Unterjoch): 16. Dezember

Thaler Höhe (Wiederhofen): ab 16. Dezember.

Hornbahn ( Hindelang ): Dort finden aktuell noch Revisionsarbeiten statt. Genauer Starttermin steht noch nicht fest.

Stinesser (Fischen): ab 25. Dezember

Jungholz: 2. Dezember

Hochgratbahn ( Oberstaufen ): 26. Dezember

Wie jeden Winter ist jedoch die Öffnung der Oberallgäuer Skigebiete von den aktuellen Wetterlagen abhängig, weswegen die Angaben, je nach Schneemenge, variieren können.