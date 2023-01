Funktionär: 2024 "definitiv" Neujahrsspringen für Frauen

Im Jahr 2024 wird es "definitiv" ein Neujahrsspringen für die Skisprung-Frauen geben.

Dies bekräftigte der Teammanager des Deutschen Skiverbands, Horst Hüttel, am Sonntag in der ARD. "Wir wollen den Weg gemeinsam mit dem ÖSV (Österreichischer Skiverband) gehen. Wir haben unsere Weltcup-Orte ins Rennen geschickt. Es wird definitiv zwei Weltcups für die Frauen in Deutschland geben: Am 29. Dezember in Partenkirchen und am 1. Januar in Oberstdorf", sagte Hüttel.

Eigentlich sollte die Tournee für Frauen im Winter 2023/24 kommen, doch der Österreichische Skiverband erklärte im Dezember für diesen Termin seinen Rückzug und fügte an, das Prestigeevent werde frühestens 2024/25 für Frauen kommen. Der DSV hat seine beiden Weltcup-Stationen beim Weltverband Fis aber angemeldet. Aktuell haben die Frauen statt der Tournee ein Silvester-Turnier. Der ehemalige Tournee-Sieger Sven Hannawald kritisierte vor allem die Trophäe für den Sieg. "Ne goldene Eule, was ist das?", fragte Hannawald. Bei den Männern wird um einen goldenen Adler gesprungen.

(dpa)