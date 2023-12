Tournee geht mit Skisprung-Qualifikation in Garmisch weiter

Auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen wird die Vierschanzentournee der Skispringer fortgesetzt.

An Silvester (13.45 Uhr/ ZDF und Eurosport) geht es für den Tournee-Führenden Andreas Wellinger mit dem letzten Sprung des Jahres 2023 um die Qualifikation. Wellinger hatte am Freitag das Auftaktspringen in Oberstdorf für sich entschieden und damit Hoffnungen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit 2002 genährt.

Seine stärksten Widersacher sind der Japaner Ryoyu Kobayashi und Österreichs Topfavorit Stefan Kraft. Kraft hatte mit der Schanze in Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme.

