Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol

Bei Skiunfällen am Hintertuxer Gletscher am 1. Januar kam eine 28-Jährige ums Leben. Zwei weitere Skifahrerinnen wurden schwer verletzt.

Zwei befreundete Paare fuhren an Neujahr gegen 10.15 Uhr am Hintertuxer Gletscher ( Tirol) die rote Piste "Nr. 1 Schwarze Pfanne" hinab. Die beiden Frauen, eine 28-jährige und eine 27-jährige Niederländerin, stürzten auf der eisigen Piste unabhängig voneinander. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol rutschte die 28-Jährige etwa 100 Meter die Piste hinab, durchbrach ein Fangnetz und flog etwa 20 Meter ungebremst gegen einen Baum. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Nahezu zeitgleich stürzte die 27-Jährige. Sie rutschte ungebremst über den Pistenrand und stürzte in eine steinige Mulde ab. Dabei verletzte sich die Skifahrerin schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen und von dort in die Klinik Innsbruck gebracht.

Auch deutsche Skifahrerin bei Unfall am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt

Etwa eine halbe Stunde später gegen 10.45 Uhr stürzte eine 55-jährige deutsche Skifahrerin auf der Piste "Rote 1 – Schwarze Pfanne". Sie kam auf der harten, eisigen Piste zu Sturz, rutschte mehrere Meter ungebremst ab, stürzte über den Pistenrand hinaus und schlug dann in einem etwa zehn Meter tiefer gelegenen Abhang in felsigem, leicht bewaldeten Gelände auf. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.