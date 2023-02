Dürr in Schlagdistanz zum Podest: Shiffrin führt

Skirennfahrerin Lena Dürr liegt im Slalom der alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich zur Halbzeit dicht hinter den Podestplätzen.

Die Sportlerin vom SV Germering ist nach dem ersten Durchgang in Méribel am Samstag Vierte. Ihr Rückstand auf die drittplatzierte Kanadierin Laurence St-Germain beträgt 0,31 Sekunden. Als Führende ins Finale (13.30 Uhr/ ARD und Eurosport) geht Topfavoritin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin liegt 0,19 Sekunden vor der zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holdener. Für Shiffrin wäre es bereits der fünfte WM-Triumph in ihrer Paradedisziplin.

