Geflüchtete in Angst: „Ich sage nicht mehr, ich bin aus Afghanistan!“

Er sieht sie in den Augen seines Gegenübers, sagt er. Die Gedanken. Da brauche es gar keine Worte mehr. „Du bist auch ein Totschläger, denken sie sich, wenn ich sage, dass ich aus Afghanistan bin.“ Der junge Mann, der an diesem Abend mit seinen Kollegen im Schulungszentrum BIB in Augsburg steht, wo er nach der Arbeit für seine Prüfungen in einem Handwerksberuf büffelt, senkt den Blick. Er ist sichtlich bedrückt. Dann hebt er den Blick und sagt in sehr gutem Deutsch: „Warum sprechen wir immer nur über diesen winzigen Prozentsatz an Menschen, die straffällig werden? Warum sprechen wir nie über die große Menge an Menschen, die aus dem Ausland hierhergekommen sind und hier täglich zur Arbeit gehen, die ihre Steuern zahlen und einfach nur ein friedliches Leben haben wollen?“

Den jungen Afghanen mache die Tat in Aschaffenburg fassungslos. Es sei für ihn unvorstellbar, wie ein Mensch mit einem Messer auf ein kleines Kind zulaufen und es töten kann. Doch seit der Tat hat er das Gefühl, dass nun alle Afghanen schuldig sind. „Ich sage nicht mehr, ich bin Afghane.“ Denn die Reaktionen seien „nicht auszuhalten“. Sie führten dazu, dass er sich immer mehr zurückzieht.

Wie gehen Menschen mit Migrationsgeschichte mit den Forderungen im Bundestagswahlkampf um?

Die Migrationspolitik beherrscht nach der Bluttat in Aschaffenburg auch den Bundestagswahlkampf. Doch wie fühlen sich eigentlich die Menschen mit Fluchthintergrund, die hier in Bayern leben und nun ständig hören, dass es schärfere Regeln bei der Zuwanderung braucht? Wie sehen Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, die politische Diskussion?

Angela Bauer ist Betriebsleiterin des Gasthofs Linde in Günzburg. Von den über 40 Mitarbeitenden habe die Mehrheit einen Migrationshintergrund. Die aktuelle politische Debatte über strengere Zuwanderungsregeln sieht sie kritisch, „denn ohne unseren Mitarbeitenden aus dem Ausland könnten wir den Betrieb gar nicht stemmen, der Fachkräftemangel in unserer Branche ist enorm“. Daher engagiere sie sich seit Langem sehr, um gerade auch geflüchteten Menschen eine berufliche Chance in ihrem Betrieb zu geben, und hat unter anderem mit ihrem Sous-Chef in der Küche beste Erfahrungen gemacht. Der heute 26-Jährige ist 2015 aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet, hat eine Lehre gemacht und arbeitet nun als Koch in der Linde.

Wie geht es ihm, wenn er die Debatte um schärfere Zuwanderungsregeln hört? „Natürlich bekommt man da Angst“, sagt er. Denn man wisse jetzt überhaupt nicht, welche neuen Gesetze kommen und was sie für das Leben bedeuten. Am meisten ärgere ihn, dass so eine schwere Bluttat zu einer Vorverurteilung eines ganzen Landes führe: „Diese Tat hat nichts mit unserem Heimatland zu tun, das sind nicht wir, das war ein kranker Mensch in Aschaffenburg.“ Dass so jemand erst gar nicht nach Deutschland kommen dürfte, dafür sei auch er. Aber alle Afghanen nun unter Generalverdacht zu stellen, das sei nicht fair.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer wollen keine Männer aus Afghanistan mehr einstellen

Doch genau diese Vorverurteilung greife um sich, sagt Josefine Steiger, die früher bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben für die Ausbildung zuständig war und sich seit vielen Jahren für die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einsetzt. Sie höre immer öfter von Unternehmerinnen und Unternehmern: „Bitte niemanden aus Afghanistan. Und am besten auch nicht aus Syrien.“ Viele stellten noch lieber Menschen ein, die kein Wort Deutsch sprechen, als gut qualifizierte und motivierte afghanische junge Männer. „Für die jungen Männer, die aus Afghanistan sind, gut Deutsch gelernt haben und hier in Bayern arbeiten wollen, ist das Ganze schrecklich.“

Wenn einmal alle Migrantinnen und Migranten für nur eine Woche ihre Arbeit niederlegen würden, würde alles zusammenbrechen und wir würden endlich begreifen, wie wichtig diese Menschen sind. Josefine Steiger, ehemals bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben zuständig für die Ausbildung

Steiger kritisiert generell die aktuelle politische Debatte: „Niemand will Straftäter im Land haben! Doch was wir hier betreiben, ist ungerecht allen arbeitswilligen, integrierten jungen Menschen aus Afghanistan gegenüber. Unsere Wirtschaft braucht vor dem Hintergrund des großen Fachkräftemangels Migrantinnen und Migranten, gleichzeitig sind vor allem die Menschen von Abschiebungen bedroht, die hier gut integriert sind, eine Ausbildung machen oder machen wollen, aber nicht dürfen oder einen Arbeitsplatz haben.“ Was sie sich wünschen würde: „Wenn einmal alle Migrantinnen und Migranten für nur eine Woche ihre Arbeit niederlegen würden, würde alles zusammenbrechen und wir würden endlich begreifen, wie wichtig diese Menschen sind.“

Geflüchtete machen sich Sorgen um ihre Zukunft in Deutschland

Dass die Menschen mit Migrationshintergrund, die hier arbeiten und friedlich leben, zu wenig Gehör finden, gerade auch in der Politik, das findet auch Terry Nana Osei. Er ist vor neun Jahren aus Ghana nach Deutschland gekommen, studiert Innovationsmanagement, arbeitet als Werkstudent in einer Münchner Firma und engagiert sich im Bayerischen Jugendring. Die politischen Diskussionen verfolgt der 26-Jährige sehr aufmerksam und sagt: „Das alles macht mir Angst vor der Zukunft, ich fühle mich nicht mehr so sicher“. Denn die Regelungen für Migrantinnen und Migranten änderten sich ständig, „es ist alles so kompliziert geworden und keiner weiß, was kommt“. Auch die politischen Parteien interessierten sich seiner Einschätzung nach zu wenig für Menschen wie ihn: „Für die Parteien sind wir nur eine Zahl, unsere Stimme wird aber nicht gehört.“

Ein anderer junger Afghane macht gerade eine Ausbildung im Handwerk. Auch er nimmt Nachhilfe im Schulungszentrum BIB (Bildung, Integration, Beruf) in Augsburg, bringt ein Studium mit und hat schon lange in der Firma seines Vaters in Afghanistan gearbeitet. Doch als Mitglied der Volksgruppe Hazara seien er und seine Familie in Afghanistan verfolgt worden. Nun will er sich hier in Deutschland endlich ein ruhiges, sicheres Leben mit einer festen, gut bezahlten Arbeit aufbauen. „Vor allem will ich keine Probleme“, betont er immer wieder. Doch gerade als Afghane habe man es hier schwer. „Wir werden vorverurteilt.“ Dabei will auch er nicht, „dass so kranke Straftäter wie im Fall Aschaffenburg hier im Land sind“. Die zuständigen Behörden müssten hier seiner Meinung nach viel stärker darauf achten, wer gefährlich ist und wer nicht.