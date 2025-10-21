So geht unsere Redaktion mit der Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern um

Seit dem 1. Oktober nennt Bayerns Polizei die Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern in ihrer Pressearbeit „grundsätzlich aktiv“. Wie geht unsere Redaktion damit um?

Unsere Redaktion hält an ihrer bisherigen Praxis fest: Sie entscheidet im Einzelfall, ob sie die Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern nennt.

Wie begründet das bayerische Innenministerium unter Minister Joachim Herrmann (CSU) die seit Kurzem geltende Anweisung?

Ministerium und Minister führten zur Begründung mehrere Punkte auf. So gebe es eine zunehmende Aufmerksamkeit für das Thema, eine „Diskussion über die Nationalität von Tatverdächtigen in den sozialen Medien“ sowie den Vorwurf, „dass die Nationalität bewusst verheimlicht werde“. Das Innenministerium verwies zudem auf die Kriminalstatistik. Demnach stieg der Anteil der Verdächtigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft an der Gesamtzahl der Verdächtigen von 31,1 Prozent im Jahr 2015 auf 41 Prozent im vergangenen Jahr.

Welche Absicht verfolgt das Innenministerium mit dieser Neuregelung?

Ein Sprecher erklärte, mit dem Schritt wolle das Innenministerium eine „unbeeinflusste und sachliche Meinungsbildung in der Öffentlichkeit“ ermöglichen. Minister Herrmann selbst sprach davon, dass die Neuregelung Transparenz schaffe. Es sei zuweilen spekuliert worden, ob Verdächtige Ausländer seien, auch wenn es sich um Deutsche gehandelt habe, sagte er. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) im dbb Landesverband Bayern argumentierte ebenso: Umfangreiche und offene Angaben verhinderten Spekulationen und wirkten vertrauensbildend.

Ist die Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern ein größeres Thema für unsere Redaktion – und für unsere Leserinnen und Leser?

Die Debatte wird in der Medienbranche, einschließlich des Selbstkontrollorgans Deutscher Presserat, seit Jahren intensiv und kontrovers geführt. Dies gilt auch für unsere Redaktion, die sowohl intern diskutiert, als auch die Nationalitäten-Nennung immer wieder öffentlich thematisiert: Sei es im Zuge der Übergriffe in der Silvesternacht von Köln 2015/16 durch zum Großteil aus Nordafrika stammende Tatverdächtige; sei es kürzlich im Falle eines Angriffs auf drei Erzieher in einem Kindergarten in Neuburg, der bayernweit Schlagzeilen machte. Nicht zuletzt anhand der Reaktionen von Leserinnen und Lesern, die unsere Redaktion auf unterschiedlichen Wegen erreichen, ist uns bewusst: Das Thema bietet stets aufs Neue Diskussionsbedarf. Neben Forderungen, prinzipiell die Nationalität von Tatverdächtigen zu nennen, gibt es genauso Unterstützung dafür, dies nur in begründeten Einzelfällen zu tun. Ist das Anliegen der einen dabei vor allem eine größtmögliche Transparenz, geht es den anderen darum, eine sachliche, vorurteilsfreie Debatte zu ermöglichen.

Wie ist die Linie unserer Redaktion?

Die Anweisung des bayerischen Innenministeriums, die Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern in ihrer Pressearbeit zu nennen, gilt ausschließlich für die Polizei. Deren Presseberichte, -mitteilungen oder -auskünfte sind, so formulierte es der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, „nicht mehr als Hilfsmittel der journalistischen Recherche“. Unsere Redaktion, für die selbstverständlich die Pressefreiheit gilt, wägt im Einzelfall ab, ob sie die Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern nennt.

Wie begründet unsere Redaktion dieses Vorgehen?

Unsere Redaktion verfügt über eine Vielzahl von Informationen – die sie durch öffentlich zugängliche Quellen oder etwa eigene, teils investigative Recherchen gewinnt. Der verantwortungsvolle publizistische Umgang mit jeder einzelnen Information ist ein Merkmal von Qualitätsjournalismus: Nicht alles, was der Redaktion bekannt ist, sollte oder muss veröffentlicht werden. Dafür sprechen im Einzelfall wie über den Einzelfall hinaus eine Reihe guter Gründe – zum Beispiel der Informantenschutz oder, bei Suiziden, das Vermeiden von Nachahmern. Und auch das: Zum Qualitätsjournalismus gehört es nicht allein, Fakten zu recherchieren – es gehört zu ihm auch, diese zu gewichten und einzuordnen. Die verbreitete Unterstellung, seriös arbeitende Medien würden etwas geheim halten wollen, ist eben dies: eine Unterstellung.

Welche Abwägung nimmt unsere Redaktion vor?

Was die Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern betrifft, fragt sich unsere Redaktion bei ihrer Abwägung vor allem: Ist die Nationalität für die Tat und zum Verständnis der Tat von Bedeutung? Sowie: Ist die Tat schwerwiegend? Ändert sich die Informationslage, kann sich auch die Abwägung ändern.

Ein Beispiel: Vor einigen Jahren suchte die Polizei in der Nähe von Augsburg nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Unsere Redaktion übernahm damals den Fahndungsaufruf: Seine Haut sei dunkel, er spreche gebrochen Deutsch. Nicht weit entfernt vom Tatort lag eine Asylbewerberunterkunft. Der potenzielle Zusammenhang zwischen Tat und Täter-Herkunft war offensichtlich.

Noch ein Beispiel, es handelt sich um eine gekürzte, in der Art häufig vorkommende Polizeimeldung (des Polizeipräsidiums Schwaben Nord). Sie stammt vom 13. Oktober 2025, folgt also der neuen Regelung. Sie lautet: „Am Sonntag ... ereignete sich ein Verkehrsunfall ... Ein 48-Jähriger fuhr dabei auf das Auto einer 50-Jährigen auf. ... Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall. ... Der 48-Jährige sowie der 32-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 50-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.“ Welche Relevanz, welchen Nachrichtenwert hat hier die Nennung der Nationalitäten?

Woran orientiert sich unsere Redaktion bei ihrer Abwägung?

Unsere Redaktion orientiert sich bei ihrer Abwägung am Pressekodex des Deutschen Presserats. Der erklärte, er nehme die Anweisung des bayerischen Innenministeriums „mit Sorge“ zur Kenntnis: „Eine routinemäßige Nennung der Nationalität birgt die Gefahr, Vorurteile gegen ganze Gruppen wegen des vermuteten oder erwiesenen Fehlverhaltens Einzelner zu entwickeln oder zu verstärken.“ Zugleich betonte er die Verantwortung der Redaktionen, „weiterhin sorgfältig abwägen“ zu müssen, „ob es für die Nennung der Nationalität im konkreten Fall ein begründetes überwiegendes öffentliches Interesse gibt“.

Was genau sagt der Pressekodex über eine Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen und Opfern?

Vorweg: Der Pressekodex versteht sich als „ethischer Kompass“. In seiner Richtlinie 12.1 heißt es: „In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täterinnen und Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.“

In welchen Fällen sieht unsere Redaktion ein „begründetes öffentliches Interesse“?

Ein „begründetes öffentliches Interesse“ ist für unsere Redaktion bei diesen Sachverhalten gegeben: wenn es um besonders schwere Straftaten wie Mord, Totschlag, Folter, Entführung, Terrorismus oder Organisierte Kriminalität geht – oder wenn Straftaten aus einer Gruppe heraus begangen werden.