Karte zeigt: Wie sauber sind Bayerns Badeseen?

Gute Aussichten für die voraussichtlich wärmsten Wochen des Jahres: In beinahe 98 Prozent der bayerischen Badeseen ist die Wasserqualität gut oder ausgezeichnet. Das ist das Ergebnis von 1121 Proben, die das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) seit April diesen Jahres untersucht hat.

Wie es um die Qualität der einzelnen Badegewässer bestellt ist, ist auf der aktuellen Online-Badegewässerkarte des LGL zu sehen. Sie weist alle 374 EU-Badestellen an 292 Seen in Bayern aus. Weil die Karte auf die Seiten der einzelnen Landratsämter verlinkt, erfordert die Suche nach den Werten der einzelnen Seen aber einige Klicks.

So sauber sind Bayerns Badeseen im Sommer 2025

So kommen die Ergebnisse zustande: Die Gesundheitsämter entnehmen von Ende April bis 15. September insgesamt sechs Mal Wasserproben aus den Badeseen. Das LGL überprüft die eingesandten Wasserproben auf die Bakterien „Escherichia coli“ und „Intestinale Enterokokken“. Besteht an bestimmten, dafür anfälligen Seen der Verdacht, dass Cyanobakterien (Blaualgen) in höherer Konzentration vorkommen, werden zusätzlich Wasserproben auf Cyanobakterien untersucht.

Diese tauchten zuletzt etwa im Gartnersee bei Gundelfingen oder im Weitmannsee bei Kissing auf. Bei Blaualgen handelt es sich nicht um Algen, sondern um Bakterien, die häufig eine blaugrüne Färbung aufweisen. Die meisten Arten sind für den Menschen harmlos. Einige könnten jedoch Giftstoffe bilden und allergische Reaktionen auslösen. Beim Verschlucken kann es außerdem zu Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen kommen.

Schmutzige Badeseen: Das sind häufige Ursachen

Für verschmutztes Wasser kann es laut Gesundheitsministerium verschiedene Ursachen geben. Typische Auslöser sind Verunreinigungen durch Starkregen oder Wasservögel. Bei zu hohen Werten schreiten die Gesundheitsämter ein. Sie können auch Badeverbote aussprechen. In der Saison 2025 ergaben bisher nur vier Proben eine erhöhte Konzentration von Darmbakterien. Kontrollproben haben aber in allen Fällen anschließend wieder eine gute Wasserqualität bestätigt.