„Ehrenrunde“ in der Schule: Sitzenbleiben kostet den Staat Millionen

Ziel der Jahrgangsstufe nicht erreicht: Viele Schülerinnen und Schüler, bei denen dieser Vermerk im Zeugnis steht, müssen kommendes Schuljahr ihre Klasse wiederholen. Die Frage nach dem Sinn des „Sitzenbleibens“ beschäftigt Bildungspolitikerinnen, -politiker und Pädagogikfachleute selbst in den Ferien. Aktuelle Zahlen dazu, wie viele Schülerinnen und Schüler in Bayern dieses Jahr „durchgefallen“ sind, gibt es erst im Oktober. Im Schuljahr davor hatten dem Kultusministerium zufolge 21.713 Kinder und Jugendliche das Ziel der Jahrgangsstufe nicht erreicht - etwa 1,9 Prozent. Die Statistik umfasst aber auch Kinder und Jugendliche, die dann noch auf Probe oder nach einer bestandenen Nachprüfung vorgerückt sind. Den Höchststand der vergangenen fünf Jahre verzeichnete das Schuljahr 2022/2023 mit mehr als 23.000 Wiederholern. Hinzu kommt ein beträchtlicher Anteil an Jugendlichen, die ein Schuljahr freiwillig wiederholen.

Legt man zugrunde, dass laut dem Statistischen Bundesamt Bayern im Jahr 2023 rund 11.300 Euro in jeden Schüler investierte, kosteten allein die Pflicht-Wiederholer den Staat mehr als 260 Millionen Euro.

Grüne wollen individuelle Förderung statt Sitzenbleiben

Geld, das man lieber in eine „echte Förderinitiative statt in pauschales Sitzebleiben“ investieren sollte, findet die Grünen-Abgeordnete Gabriele Triebel aus Kaufering. Ihre Partei wird sich auch nach der Sommerpause im Landtag dafür einsetzen, dass das Sitzenbleiben abgeschafft wird. „Wir könnten den allergrößten Teil der Klassenwiederholungen vermeiden, wenn wir das Geld von Beginn an in individuelle Förderung für Kinder mit Unterstützungsbedarf investieren würden“, ist sich Triebel sicher.

Jungen müssen deutlich öfter eine Klasse wiederholen als Mädchen, auch Kinder mit Migrationsgeschichte sind überdurchschnittlich oft betroffen. Sie stellen nach Berechnung der Grünen etwa 28 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, aber mehr als 35 Prozent der Wiederholer. Deshalb fordert Triebel auch mehr Personal und Mittel für Schulen in Problembezirken.

Schon im Halbjahreszeugnis zeigt sich oft, ob die Versetzung gefährdet ist. Foto: Ina Fassbender, dpa

Selbst Andreas Schleicher, deutscher Koordinator der internationalen Bildungsstudie PISA, forderte schon mehrfach, Sitzenbleiben abzuschaffen, weil es – Zitat – „nichts bringt“. Es bleibe vielmehr alles beim Alten: „Die Schüler wiederholen einfach den Stoff, den sie schon kennen, und machen dabei oft die gleichen Fehler noch mal.“

Dafür bekommt er Widerspruch von Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL). „Hätte Herr Schleicher recht, dann dürften Lernende, die eine Jahrgangsstufe wiederholen, oftmals bei der Wiederholung nicht erfolgreich sein“, sagt Düll. „Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Wiederholenden dann in die nächsthöhere Jahrgangsstufe vorrücken dürfen.“ Was Düll aber auffällt: „Leider scheint es zunehmend mehr Kinder am Gymnasium oder der Realschule zu geben, die nur mit äußerster Mühe mittelmäßigen Erfolg haben, zum Teil verbunden mit psychisch-emotionalen Problemen.“ Der Förderbedarf in diesem seelischen Bereich nehme bei Jugendlichen zu.

„Damit das Wiederholen langfristig einen Bildungserfolg bringt, muss man es pädagogisch sinnvoll umsetzen. Aktuell ist es in Bayern einfach schlecht gemacht.“ Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik

Geht es nach Düll, soll es die Maßnahme der Klassenwiederholung in Bayern auch weiterhin geben. „Der DL steht zum Leistungsprinzip. Dazu gehört, dass bei einem nicht mehr ausreichenden Notenbild das Jahrgangsstufenziel nicht erreicht ist.“

Auch Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, ist ein Befürworter des Leistungsgedankens und will am Sitzenbleiben festhalten. „Aber damit das Wiederholen einer Klasse langfristig einen Bildungserfolg bringt, muss man es pädagogisch sinnvoll umsetzen. Und aktuell ist es in Bayern einfach schlecht gemacht.“ Die „Ehrenrunde“ muss Zierer zufolge mit individueller Förderung flankiert werden. In dieser Hinsicht ähnelt seine Meinung also der der Grünen.

Schüler und Sportler sind sind ähnlich

Meistens sei nicht allein das Aufgabenniveau in einer Jahrgangsstufe die Ursache für schlechte Leistungen. „Das Problem ist vielmehr die Haltung, mit der ein Schüler an die Sache herangeht. Hat er seine Motivation zu lernen einmal verloren, wird sie ohne Hilfe auch nicht zurückkehren. Der Mensch verändert sich ja nicht, nur weil er eine Klasse wiederholt“, sagt der Erziehungswissenschaftler. „Wir müssen schauen: Wo müssen wir speziell bei diesem Schüler ansetzen, wo braucht er Unterstützung - und zwar ab dem Moment, in dem sich abzeichnet, dass er das Klassenziel nicht erreichen könnte.“

Zierer bedauert, dass das nicht passiert. Selbst wenn die individuelle Förderung erst in den Sommerferien beginne, würden Kinder und Jugendliche noch davon profitieren. Er fordert, die Idee der Sommerschule wieder aufleben zu lassen. In der Corona-Pandemie hatte der Freistaat Kurse in den Sommerferien angeboten, in denen Kinder ihre Lerndefizite aus dem Distanzunterricht aufholen konnten. „Das muss man sich vorstellen wie bei einem Sportler, der sich auf die nächsten Wettkämpfe vorbereitet“, sagt der Schulpädagoge. „Und es wirkt absolut.“ Heute gibt es für die Sommerschule keine Förderung mehr.