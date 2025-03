Verdächtiger nach Autounfall mit Schwerverletztem gefunden

Nach einem Autounfall mit vier Verletzten und einem mutmaßlich flüchtigen Autofahrer nahe Söchtenau (Landkreis Rosenheim) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Gegen den 25-Jährigen werde nun wegen Unfallflucht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hätten den Verdächtigen im Zuge der Ermittlungen am Montagmittag angetroffen. Er sei nach Polizeimaßnahmen wieder entlassen worden.

Der 25-Jährige soll am Sonntagabend auf einer Straße ein Stopp-Schild missachtet und daraufhin mit seinem Auto gegen ein anderes gestoßen sein, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall habe er nicht angehalten. In dem anderen Auto wurden demnach alle vier Insassen verletzt. Der 53 Jahre alte Beifahrer sei mit mehreren Brüchen schwer verletzt in ein Klinikum gebracht worden. Die 47 Jahre alte Fahrerin sowie eine 17-Jährige und ein 21-Jähriger wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Zeugen nannten den Ermittlern demnach das Kennzeichen des geflüchteten Wagens. Daraufhin wurde nach dem Fahrzeug gefahndet.