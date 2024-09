Söder attackiert Habeck und fordert Neuwahlen in Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aufgefordert, zurückzutreten. Die Rücktrittsankündigung der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour sei „nichts anderes als ein Bauernopfer“, sagte er in Berlin. Die Parteivorsitzenden der Grünen seien nicht für das schlechte Wahlergebnis in Brandenburg verantwortlich. Dass der Grünen-Bundesvorstand im November komplett zurücktreten wolle, zeige, „dass die Ampel in sich zerfällt“.

Grund für die sinkende Akzeptanz der Grünen seien nicht Fehler der Parteispitze, sondern das Regierungshandeln. Söder gibt die Schuld daran Außenministerin Annalena Baerbock und Habeck. Die Grünen liegen laut einer Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der Bild bei 9,5 Prozent. Seit sieben Jahren ein erstmals einstelliges Ergebnis. Insbesondere Habeck sei laut Söder persönlich verantwortlich für den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Dass Subventionen keine Lösung seien, habe unter anderem der Fall Intel gezeigt. Habecks Rücktritt sei «fällig und Neuwahl bei der Ampel auch - Punkt», sagte Söder.

Die Bundesregierung will die Intel-Ansiedlung eigentlich mit staatlichen Mitteln von rund 10 Milliarden Euro fördern. Der kriselnde Chipkonzern Intel hatte angekündigt, den Bau eines Werks in Magdeburg zu verschieben. Das Projekt werde voraussichtlich um zwei Jahre verzögert, hatte Firmenchef Pat Gelsinger mitgeteilt. Intel kämpft mit Verlusten und hat ein Sparprogramm eingeleitet.

Die Grünenspitze kündigte an ihre Ämter Wirkung zum Parteitag in Wiesbaden (15. bis 17. November) niederzulegen. „Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen“, sagte Lang bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag in Berlin. Der Rücktritt solle ein Baustein sein bei der strategischen Neuaufstellung der Partei. „Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen.“ (mit dpa)