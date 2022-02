Söder holt Seehofer-Mann in die CSU-Schaltzentrale

Ein langgedienter Bundestagsabgeordneter und früherer Seehofer-Staatssekretär soll für die CSU die Kohlen aus dem Feuer holen. Markus Söder holt sich für die wichtige Landtagswahl 2023 Stephan Mayer als Generalsekretär an die Seite.

Ein Bundestagsabgeordneter aus dem tiefbayerischen Altötting soll die CSU und ihren Parteichef gut durch die "Schicksalswahl" 2023 bringen. Stephan Mayer (48) wird neuer Generalsekretär der Christsozialen und damit Nachfolger des Münchners Markus Blume. Mayer war Staatssekretär im Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer. Vor wenigen Monaten wurde er zum Vizepräsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt, konnte sein Amt aber nicht antreten, weil sein Ausscheiden aus der Bundesregierung nicht lange genug zurücklag.

Söder schätzt an Mayer neben seiner Erfahrung aus 20 Jahren Bundestag vor allem dessen Gewandtheit im Umgang mit den Medien und bei seinen Auftritten in Talkshows. Er soll neben dem Parteichef das Gesicht der Partei sein, die im Herbst nächsten Jahres möglichst viele Stimmen erringen will.

Aufhorchen lässt, dass der Franke Söder mit dem Oberbayern Mayer einen ehemaligen Vertrauten seines Vorgängers und Rivalen Horst Seehofer an seine Seite holt - und somit auch einen Teil seines eigenen politischen Schicksals in dessen Hände legt. Mayer muss den Wahlkampf für 2023 inhaltlich und strategisch vorbereiten und durchziehen.

Der ledige Volljurist Mayer hat eine klassische CSU-Parteikarriere hinter sich - von der Jungen Union bis in die obersten Ämter. Neben seinem Engagement für den Spitzensport hat er sich als Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen auch für die Belange von Heimatvertriebenen stark gemacht.

