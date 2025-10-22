Söder: „Ich bin gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD“

Für Oliver Kalkofe ist die Sache klar: Eben auf der Bühne der Medientage München saß nicht der echte bayerische Ministerpräsident Markus Söder, sondern dessen Avatar, ein „Södertar“. Man habe es um dessen Bart flimmern sehen. Zudem: „Der echte Söder hätte was gegessen.“ Findet der Kabarettist. Ein bisschen gute Laune am Mittwoch zum Auftakt des diesjährigen Branchentreffs, einem der führenden und mit 5000 Teilnehmenden größten Europas – keine schlechte Idee. Denn die Herausforderungen und Probleme, die Medienunternehmen zu bewältigen haben, sind groß: Sie reichen vom Umgang mit künstlicher Intelligenz über die massive Konkurrenz durch die US-Digitalgiganten bis hin zu ihrer Aufgabe, die Demokratie zu stützen.

„Wenn Demokraten glauben, sie können mit Radikalen paktieren, werden sie immer verlieren“

Söder, der wirklich wahrhaft Echte, wirkt – gerade was den letzten Punkt betrifft – tief besorgt. Und kommt für viele Konferenzbesucherinnen und -besucher überraschend auf die Nationalsozialisten zu sprechen. Diese hätten die Demokratie in der Weimarer Republik auch deswegen so radikal aushebeln können, weil sie sich der damals neuesten Technologien bedient hätten. Heute würden die Feinde der Demokratie zum Beispiel Social Media nutzen. „Wenn Demokraten glauben, sie können mit Radikalen paktieren, werden sie immer verlieren“, sagt er. „Sie werden am Ende bestenfalls zu Steigbügelhaltern werden.“

Schon ist Söder bei der AfD. Ohne das Wort „Brandmauer“ zu verwenden, bezieht er unmissverständlich Position: „Ich bin gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD.“

Politische Themen prägen die Medientage München 2025 zum Auftakt. Zu Gast: Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos, links) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: Peter Kneffel/dpa

Warum er dann dem rechtspopulistischen Portal „Nius“ um Ex-Bild-Chef Julian Reichelt ein Interview gegeben habe, will Moderatorin Eva Schulz wissen. „Ich lehne die AfD-Funktionäre als rechtsextreme Kadergruppe ab“, beginnt er seine Verteidigung. Aber: Es gebe mittlerweile fast 30 Prozent der Deutschen, die sich überlegen, die AfD zu wählen. Das könne man nicht ignorieren, man müsse sie erreichen. „Es kommt nicht darauf an, wessen Frage ich beantworte, sondern es kommt vor allem darauf an, was ich sage.“ Sagt Söder.

Im Sommer hatte er sich bei „Nius“ unter anderem für Sozialreformen ausgesprochen und den früheren Spitzen-Grünen Robert Habeck als einen „ganz miesen Wirtschaftsminister“ kritisiert. Sich einem Gespräch zu verweigern, sagt er nun, halte er für einen grundlegenden Fehler.

Wird Berlusconi versuchen, mit ProSiebenSat.1 Einfluss zu nehmen in Deutschland?

Zuletzt hatte Söder mehrfach die AfD als Gegner markiert – wohl auch bereits mit Blick auf die bayerischen Kommunalwahlen im nächsten März. „Ich möchte kein Von Papen werden. Ich möchte nicht am Ende lächelnd daneben stehen, wie Radikale die Macht übernehmen“, schiebt er nach. Eine Anspielung auf jenen Politiker, der maßgeblich dazu beitrug, Hitler und dessen NSDAP an die Macht zu bringen. Man müsse sich noch mehr anstrengen im Kampf gegen Gruppen, die die Demokratie gefährden, so Söder. „Ich bin bereit, diesen Kampf aufzunehmen.“

Die Bühne ist bereitet: Am Mittwoch starteten die Medientage München – eines der größten Branchentreffs Europas. Foto: Daniel Wirsching

Als eine potenzielle Gefahr für Deutschland – wenn auch in anderer Form – gilt der Berlusconi-Konzern, der seit Kurzem ProSiebenSat.1 mit Sitz in Unterföhring kontrolliert. Werden die Sender auf Rechtskurs gebracht? Werde gar versucht, politisch Einfluss zu nehmen? Am Dienstag hatte der italienische Mehrheitseigentümer MFE unter Pier Silvio Berlusconi das Spitzenmanagement weitgehend ausgetauscht. Am Mittwoch auf den Medientagen spricht ihn Medienstaatsminister Wolfram Weimer direkt an: „Lieber Herr Berlusconi, wir hatten intensive und am Ende auch gute Gespräche, sowohl im Kanzleramt in Berlin als auch hier in München mit unserem Ministerpräsidenten Söder“, sagt er – und erinnert den Sohn des 2023 gestorbenen (rechts-)populistischen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi an das Versprechen, „ProSieben-Standort München wirklich zu stärken“.