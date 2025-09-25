Söder und seine CSU treten die Flucht nach vorne an

Markus Söder will die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Das bayerische Bündnis, das vor einigen Monaten beinahe am Streit über die Berliner Schuldenpolitik zerbrochen wäre, ist zwar immer für einen internen Krach gut. Das zeigen aktuelle Hakeleien zwischen den Fraktionschefs Klaus Holetschek (CSU) und Florian Streibl (FW). Dennoch soll die Partnerschaft nun auch über die Wahl 2028 hinaus Bestand haben. Großes Aufsehen hat diese Aussage nicht ausgelöst. Denn die nächsten Landtagswahlen sind weit und Mehrheiten schnell weg.

Die Umfragen zeigen, auf welch schwankender Basis die regierenden Bündnisse in Berlin und auch München stehen. Das wird immer mehr zum Problem für Söder. Die in Teilen rechtsextreme AfD wird stärker und kommt aus bekannten Gründen nicht für eine Zusammenarbeit infrage. Blieben die Grünen, doch die lehnt der CSU-Chef seit Jahren derart brüsk ab, dass ein (erzwungener) Sinneswandel für ihn mindestens eine Riesen-Blamage wäre. Söder und seine CSU sind zum Erfolg verdammt, und der stellt sich in Berlin bislang nicht ein. Schlechte Umfragewerte, Zank und gebrochene Versprechen prägen das öffentliche Bild.

Das ist der Zukunftsplan der CSU für Bayern

In Bayern haben die Christsozialen die Dinge weitgehend selbst in der Hand und treten nun die Flucht nach vorn an. Nachdem die Landespolitik in den vergangenen Monaten vor sich hin gedümpelt war, soll ein Bayern-Paket Schwung bringen. Geld für Kita-Plätze, weitere Lehrer und vor allem Milliarden für die Forschung, die aus Europa-, Bundes- und Landesmitteln locker gemacht werden: Es ist ein Programm, wie man es sich für ein Land wünscht, in dem mit der Autoindustrie ein wichtiger wirtschaftlicher Pfeiler ins Wanken gerät. Anstatt nur über die Ungerechtigkeit der Welt (Zölle) und die Dummheit der EU (Verbrenner-Verbot) zu klagen, weist es in die Zukunft.

In Schweinfurt könnte eine der wenigen europäischen Gigafactorys für Künstliche Intelligenz entstehen, in Würzburg ein Forschungszentrum zu mRNA-Wirkstoffen, welche die Krebsbehandlung revolutionieren könnten. Am Milliarden-Projekt Augsburger Uni-Klinik hält der Freistaat fest, ebenso an der Vision, bei Garching einen Forschungsreaktor für Kernfusion zu bauen. Die Aufzählung ließe sich fortführen. Nicht alles wird vermutlich zu einem Erfolg, aber welchen Weg sollte ein Hochlohnland wie Bayern sonst einschlagen, wenn nicht den der Innovation und Forschung? Billiger produzieren können andere besser. Fest steht: Die unter Söder begonnene Hightech-Agenda und sein zu Anfang belächeltes Raumfahrtprogramm haben das Land vorangebracht. Er weist auch oft genug darauf hin.

Nicht jede Ankündigung von Söder ist die Aufregung wert

Für seine Vorhaben ist Söder bereit, alte Zusicherungen wie den Verzicht auf neue Schulden über Bord zu werfen und den Beamten auf die Zehen zu treten – wobei er hier wieder ein typisches „Söder-Versprechen“ abgeliefert hat. Die Ankündigung, 10.000 Stellen im Öffentlichen Dienst zu streichen, hört sich erst einmal markig an, relativiert sich aber anhand des Zeitraums. Bis 2040 soll das geschehen. Bis dahin wird der Freistaat angesichts des demografischen Wandels eher Mühe haben, ausreichend Bewerber zu finden, um die – nach heutiger Rechnung – verbleibenden 370.000 Stellen zu besetzen. Aber so ist das eben bei Söder: Nicht jede plakative Ankündigung ist die Aufregung wert, die sie hervorruft.