Söder schränkt Teilzeit-Möglichkeiten ein: Beamte in Bayern sollen mehr arbeiten

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Teilzeitmöglichkeiten für Beamte in Bayern begrenzen. „Wir wollen die Teilzeit nicht abschaffen, aber maßvoll einschränken“, erklärte er auf der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Derzeit arbeiten rund ein Drittel der mehr als 230.000 bayerischen Beamten in Teilzeit. An den Schulen liegt diese Quote sogar über fünfzig Prozent.

Familienteilzeit für Beamte nur noch bis zum 14. Geburtstag der Kinder

Konkret soll der Rechtsanspruch auf familienpolitische Teilzeit reduziert werden. Derzeit können Beamtinnen und Beamte bis zum 18. Geburtstag ihrer Kinder ihre Arbeitszeit reduzieren. Diese Möglichkeit soll nun auf den 14. Geburtstag der Kinder beschränkt werden.

Zudem soll eine allgemeine Antragsteilzeit offenbar nur noch auf maximal fünfzig Prozent der Voll-Arbeitszeit möglich sein. Nicht eingeschränkt werden dagegen die Möglichkeiten zur Altersteilzeit. Für ältere Beamte soll es aber auch Anreize zu längerer Arbeitszeit über die Pensionsgrenze hinaus geben - etwa durch Zuschläge auf die spätere Pension.

Söder begründete die Einschränkungen mit den aus dem Ruder laufenden Personalkosten. Mit mehr als 31 Milliarden Euro gibt der Freistaat Bayern aktuell mehr als vierzig Prozent seines gesamten Haushalts für sein aktives und pensioniertes Personal aus. Finanzexperten im Landtag verweisen zudem auf die mit der hohen Teilzeitquote verbundenen Folgekosten. So hat jeder Staatsdiener unabhängig von seiner Arbeitszeit Anspruch auf finanzielle Beihilfe des Freistaats im Krankheitsfall.

Söder hatte zudem wiederholt kritisiert, dass etwa in den Schulen Quereinsteiger aufwändig nachqualifiziert werden müssen, um den Personalbedarf zu decken, während mehr als die Hälfte der ausgebildeten Lehrkräfte in Teilzeit arbeitet. Und offenbar war auch das Werben um freiwillige Mehrarbeit von Teilzeit-Lehrkräften im Zuge der Einführung des neunstufigen Gymnasiums aus Söders Sicht nicht erfolgreich genug.

Beim Freistaat 10.000 Stellen weniger, aber erneut zusätzliche Lehrkräfte

Wie bereits vor der Klausur angekündigt, will Söder zudem bis 2040 rund 10.000 staatliche Stellen streichen. Aktuell beschäftigt der Freistaat rund 383.000 Angestellte und Beamte. So könne laut Söder etwa bei der staatlichen Beratung mit aktuell rund 2.500 Mitarbeitern gekürzt werden. Neu geschaffen werden soll allerdings ein eigenes „Landesamt für Bevölkerungsschutz“ in Bayern. Dies sei angesichts der veränderten Sicherheitslage in Europa notwendig, erklärte Söder.

Im Bildungsbereich soll es dagegen keine personellen Einschnitte geben: Zwar hält Söder auch an den Schulen an dem für den gesamten öffentlichen Dienst angekündigten Einstellungsstopp für das Jahr 2026 fest. 2027 sollen jedoch erneut rund 1500 zusätzliche Lehrerstellen entstehen. Dies sei notwendig, um die steigenden Schülerzahlen und die Herausforderungen durch die Migration zu bewältigen, erklärte er. Seit 2023 wurden bereits knapp 3000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Ziel bis 2028 sind laut Koalitionsvertrag insgesamt rund 6000 zusätzliche Lehrkräfte.

Weiter ausgebaut werden soll auch die Kinderbetreuung: Bis 2028 kündigte Söder rund 50.000 neue Betreuungsplätze an, je zur Hälfte in den Kitas sowie in der Ganztagsbetreuung. Die staatliche Kita-Förderung soll zudem stark vereinfacht werden: So sollen etwa Kommunen künftig weitgehend selbständig über die Verwendung der Fördermittel entscheiden können.

Über den Bildungsbereich hinaus will Söder vor allem in Forschung und Hochschulen weiter massiv investieren - wie viel Geld genau hänge jedoch von der Förderung des Bundes in diesem Bereich ab, erklärte der Ministerpräsident. Gespart werde in diesem Bereich jedoch in keinem Fall.