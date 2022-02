Söder spricht Opfern von S-Bahn-Unglück Mitgefühl aus

Nach dem S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn vom Montag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen.

"Wir trauern als Staatsregierung und ich ganz persönlich mit den Angehörigen", sagte Söder am Dienstag nach einer Sitzung seines Kabinetts in München. Er hoffe und bete für eine baldige Genesung der Verletzten. Söder dankte auch den rund 800 im Einsatz befindlichen haupt- und ehrenamtlichen Helfern. Sie hätten "schnell und hervorragend" geholfen. Die Beteiligung vieler Freiwilliger zeige, dass Solidarität in Bayern großgeschrieben werde.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-135358/2 (dpa)