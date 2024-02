Söder verlost getragene Weihnachtspullis auf Instagram

Ob Rentier, "Star Wars", "Guardians of the Galaxy" oder 1. FC Nürnberg – Weihnachts- oder eher Söder-Fans haben die Qual der Wahl. Der Ministerpräsident verlost seine getragenen Weihnachtspullis.

Weihnachten ist zwar vorbei, doch wer trotzdem noch auf der Suche nach einem Weihnachtpulli ist, könnte auf den Social-Media-Kanälen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fündig werden. Dieser hatte an den Adventssonntagen Videos veröffentlicht, in denen er jeweils einen anderen "wunderschönen" Pullover trug und eine Kerze an einem Adventskranz anzündete, wie er selbst auf Instagram erklärt.

Instagram-Nutzer können Söders Weihnachtspullis gewinnen

Die Nachfrage nach seinen Pullovern sei groß gewesen. Deshalb will der Ministerpräsident diese nun verlosen. Weihnachts- oder eher Söder-Fans haben die Wahl zwischen verschiedenen Aufdrucken – ob Rentier, " Star Wars", "Guardians of the Galaxy" oder 1. FC Nürnberg. Der CSU-Chef rief Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer am Sonntag auf, ihren Favoriten zu nennen. Die vier Pullover werden unter allen, die einen Kommentar hinterlassen, verlost.

Nächstes Jahr will er dann "neue und bessere" tragen. Söder überlege bereits, was er an Ostern machen werde. "Allerdings werde ich mich nicht als Osterhase verkleiden", verriet er. Aber irgendetwas plane er.

Söder verloste bereits Hawaii-Hemd

Söders Beiträge in den sozialen Medien sorgen immer wieder für Lacher – oder Irritation. Bereits im Herbst hatte der Ministerpräsident ein Kleidungsstück verlost. Mit roter Sonnenbrille um den Hals zeigte er in dem Video auf Instagram und TikTok ein Hawaii-Hemd mit Hibiskus-Blüten und Bildern von seinem Gesicht darauf. "Ein ganz toller junger Mann aus der Augsburger Gegend" habe das Hemd entworfen und dem CSU-Chef während des Wahlkampfs geschenkt.

Er selbst wollte das Hemd aber offenbar nicht tragen. Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer sollten kommentieren, ob es ihnen gefalle, um das Hemd zu gewinnen. Und das war noch nicht alles. Seine "mega coole Brille" gab es noch obendrauf.



