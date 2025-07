Söders Bilanz in Bayern: Viel Show, überschaubarer Ertrag

Die Woche ist gut gelaufen für Markus Söder – und das nicht nur wegen des aufgeblasenen Kanzler-Gipfels auf der Zugspitze. Zwei Herren überhäufen sich in luftiger Höhe mit Schmeicheleien sowie inhaltlich erwartbaren Ankündigungen und bekommen dafür reichlich Aufmerksamkeit. Mission erfüllt. Noch besser aber für Söder war, was sich in Nordrhein-Westfalen abspielte. Im Sport spräche man wohl von einem Elfmeter ohne Torwart.

So läuft die Söder-Show in Bayern

Der Vorstoß der dortigen Bildungsministerin, die Bayern sollten von ihrem gewohnt späten Ferienbeginn lassen und sich ab 2030 einreihen in die Ferien-Rotation 14 anderer Bundesländer, kam wie gerufen für den Ministerpräsidenten, um klar zu stellen: Ferien und Feiertage sind für die Bayern unverrückbar und da lassen sie sich von niemandem hineinreden. Applaus daheim gewiss, Aufsehen auch und dafür musste er sich nicht einmal vom Fleck rühren so wie neulich, als das gesamte bayerische Kabinett im Schlepptau Söders nach Brüssel zu fliegen hatte.

Nun sind der Hang und die Begabung des CSU-Chefs zur Selbstdarstellung hinreichend bekannt und beschrieben. Auch ist der Wert einer guten Inszenierung im politischen Alltagsgeschäft nicht zu unterschätzen, weil sie politische Botschaften verstärkt und glaubwürdiger macht – im besten Falle. Doch im Falle Söders fragt man sich immer mehr, ob er nicht gnadenlos überzieht. Nach zwei Jahren Dauer-Wahlkampf und Ampel-Bashing ist seine landespolitische Bilanz nach der Wiederwahl als Ministerpräsident überschaubar.

Wirklich gewuppt hat die mit komfortabler Mehrheit ausgestattete Koalition aus CSU und FW drei Entbürokratisierungsgesetze, ein modernisiertes Ladenschlussgesetz sowie Sprachtests für Vorschulkinder. Wobei hier unklar ist, wie gut die auf die ernüchternden Testergebnisse folgenden Sprachkurse tatsächlich organisiert werden. Was noch kommen soll in den kommenden Wochen ist das Gesetz zur Einführung des Wassercent, beim Jagdgesetz beißt es dagegen schon aus. In Vier-Augen-Gesprächen räumen selbst Vertreter der Regierungsfraktionen ein, dass man so richtig viel nicht gerissen hat in den vergangenen Monaten und nun dringend einen Zahn zulegen muss.

Diese Probleme muss Markus Söder in Bayern lösen

Aufgaben genug gäbe es. In Bayern gibt es zu wenig bezahlbare Wohnungen, es fehlen Tausende Kitaplätze. Das sind zentrale Punkte für Wohlbefinden und Lebensqualität und zum zentralen Problem dabei wird das Geld. Gestützt auf glänzende Wirtschaftsdaten hat Bayern unter Söder in den vergangenen Jahren viel investiert und noch mehr versprochen. Familiengeld und Landespflegegeld (inzwischen beide gekürzt), Milliarden für die Uni-Kliniken, mehr Polizei und so weiter. Das lässt sich nicht so leicht zurückdrehen und so wird dieser Herbst zur echten Nagelprobe.

Söder und seine CSU setzen darauf, dass das auf Pump finanzierte Rüstungs-, Forschungs- und Infrastrukturprogramm der Bundesregierung für Bayern schnell eine Dividende abwirft. Mit einer günstigen Steuerschätzung für die kommenden Jahre, den Rücklagen und ein paar (verschmerzbaren) Schulden, müsste man durch die Talsohle kommen, so die Hoffnung. Die kann auch trügen. Wer die Wortmeldungen aus dem wichtigsten bayerischen Industriesektor, der Automobilbranche, im Ohr hat, der kann zu einer anderen Einschätzung kommen. Dann wäre die Talsohle das neue Normal – und ein Gipfel auf der Zugspitze nur noch eines: abgehoben.