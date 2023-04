Wie DJ Markus Söder auf Instagram rockt, swingt und schmust

Ministerpräsident Söder ist für seine Vielseitigkeit bekannt. Das gilt nicht nur im politischen Sinne, sondern auch musikalisch. Nun präsentiert er seine Hitliste.

Kurzes Update in Sachen Markus Söder privat: seit kurzem Ehrenpatenschaft für Hündin Shanti aus dem Tierheim Feucht. Der Ministerpräsident schreibt auf Instagram: „Sie ist sehr verspielt und kuschelt gern.“ Gerade erst türkisch essen gegangen, Beweisfoto via #söderisst, ebenfalls Instagram. Und, ganz neu: musikalisch derart breit aufgestellt, siehe seine ganz persönlichen Charts (#södersongs), natürlich auch auf Instagram.

Klar kommen nun wieder Bayerns führende Küchenpsychologinnen und -psychologen und deuten das Weiß-Blaue vom Himmel in die Titel hinein, die auf Söders Hitliste zu finden sind: Dass ihm beispielsweise Weicheier zuwider seien – deshalb „Wer wird denn woana“ von der Spider Murphy Gang und „Kung Fu Fighting“ von Carl Douglas; er die Kanzlerkandidatur halt doch noch nicht aufgegeben habe – siehe „Bis wir uns wiederseh’n“ von der Münchener Freiheit; ihm Bayerns Raketenprogramm besonders am Herzen liege – „Fly me to the moon“ von Frank Sinatra; er im Kern ja ein lockerer Typ sei („Dancing Queen“ von Abba); in schwachen Sekunden verletzbar („Will you still love me tomorrow“ von den Shirelles), aber sein Selbstbewusstsein, nun ja … – „Die Legende lebt“, die Vereinshymne des 1. FC Nürnberg.

Söder ist wenigstens schön konkret – im Gegensatz zu Olaf Scholz

Natürlich alles Unsinn. Söder ist wenigstens schön konkret. Kanzler Olaf Scholz hat mal auf die Frage, was sein Lieblingsalbum sei, geantwortet: „Ich mag Rock, Jazz, Klassik. Da wird eine solche Reduzierung vieler gern gehörter Musik dem nicht gerecht.“ Das stand im Magazin Rolling Stone, nicht mal auf Instagram.

