Hitze verformt Gleise - Bahnstrecke in Niederbayern gesperrt

Die Hitze hat in Niederbayern Auswirkungen auf eine Bahnstrecke. Zwischen Gotteszell und Teisnach (Landkreis Regen) kam es am Wochenende auf der Regionalbahnlinie namens Waldbahn zu starken Gleisverformungen, wie eine Sprecherin der Länderbahn sagte. Da die Reparatur witterungsbedingt voraussichtlich erst in der kommenden Woche abgeschlossen sei, führen nun auf der Strecke keine Züge mehr. Busse seien als Ersatz eingesetzt. Bayernweit herrschen seit Tagen hochsommerliche Temperaturen von mancherorts bis zu 36 Grad Celsius.

