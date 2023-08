Sommerferien

Von wegen endlich frei: Warum Ferienprogramme so begehrt sind

Das ist doch das Schönste an den Ferien: Einfach raus, einfach spielen - immer häufiger in organisierten Ferienprogrammen.

Plus Sechs Wochen Ferien: Für viele Eltern ist damit die Frage verbunden, wie ihre Kinder betreut werden. Ferienprogramme sind gefragt wie nie. Trotzdem stehen Angebote auf der Kippe.

Von Sonja Dürr

Für Antje und Andreas Schmid beginnt die Ferienplanung jedes Jahr schon im Winter. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wo es für die dreiköpfige Familie im Sommer denn hingehen soll. Das Thema, das vorher geklärt werden muss, ist: Wie teilen sich die Eltern, die beide Vollzeit berufstätig sind, auf? Wer kann wann zu Hause bleiben, wenn Amelie, 11, schulfrei hat? „Die Ferien sind eine Herausforderung“, sagt Antje Schmid. „Man muss sich immer organisieren, man muss koordinieren.“ An Ostern zum Beispiel kümmert sich Andreas Schmid tagsüber um Amelie und arbeitet dann frühmorgens oder am Abend, wenn seine Frau daheim ist. Als selbstständiger Schreiner kann er sich seine Zeit einteilen. So ähnlich läuft das auch in den Faschings- und Herbstferien. Im Sommer aber, sagt Antje Schmid, ginge ohne Ferienprogramm gar nichts.

Am Mittwoch war Amelie mit den Augsburger „Sommerkindern“ im Planetarium, am Donnerstag ging es zum Minigolf. Am Freitag wird in der Gruppe Spielzeug gebastelt. Seit Amelie in der Schule ist, melden die Schmids ihre Tochter mehrere Wochen im Sommer in der betrieblichen Ferienbetreuung an, an der mehrere Augsburger Firmen teilnehmen.Die Voraussetzung: Der Arbeitgeber eines Elternteils muss Partner der „Sommerkinder“ sein. Antje Schmid, die bei Kuka das Facility Management leitet, ist froh darüber, dass ihr Unternehmen dabei ist. „Wir wissen das schon zu schätzen“, sagt sie. „Es ist nicht so einfach, eine ganztägige Betreuung in den Ferien zu finden.“

