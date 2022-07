Sommerklausur

20.07.2022

Klausur-Abschluss: Merz kommt zur CSU ins Kloster Banz

So heiß war es bei einer CSU-Klausur wohl noch nie. Zumindest was die Außentemperatur angeht. Bei den Gesprächen steht ein Thema klar im Fokus. Und genau hier steht eine überaus spannende Entscheidung an.

Zum Abschluss ihrer zweitägigen Sommerklausur erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten am Donnerstag CDU-Chef Friedrich Merz. Dabei werden die Unionspolitiker auch bei ihrem Treffen im oberfränkischen Kloster Banz mit großer Spannung und Sorge beobachten, ob die russische Gaspipeline Nord-Stream-1 wieder in Betrieb genommen werden kann und wenn ja, wie viel Gas Deutschland auf diesem Wege noch erreicht. Das Thema Energieversorgung hatte die CSU-Klausur auch bereits beim Auftakt dominiert. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Chef Markus Söder forderten wiederholt von der Bundesregierung, Notfallpläne für die möglicherweise drohenden Lücken in der Energieversorgung vorzulegen. Der Süden - so der seit Wochen zu hörende Tenor der CSU - dürfe von der Ampel-Regierung in Berlin nicht benachteiligt werden. (dpa)

Themen folgen