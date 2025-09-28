Mit Espresso zur Maß: Im Italienerzug von Rom auf die Wiesn

Die Wiesn beginnt am Bahnsteig in Rom Termini, um acht Uhr abends und bei 20 Grad. Anstelle von Trachten drängen weiße Sneakers, Jeans und Kurzärmelshirts in den Zug. Zum Abendessen serviert das Bordrestaurant Kartoffelpuffer, Würstchen und Hotdogs. Das Bier kommt nicht aus dem Zapfhahn und nicht aus München, sondern aus 0,33-Liter-Dosen. Ein Gitarrist performt Poplieder. Ein paar junge Männer werden ein bisschen laut, aber um zwei Uhr morgens schließt das Bordbistro. Es ist der Sonderzug voller Italienerinnen und Italiener auf dem Weg zum Oktoberfest in München: Irgendwo am Apennin, dem Rückgrat Italiens, sind sie alle eingeschlafen. Doch am nächsten Tag wird die Party beginnen.

Vom Norden fahren also die Deutschen in den Süden, sie wollen Dolce Vita, Aperol Spritz und Pizza. Vom Süden fahren die Italiener in den Norden, für Bier und „Wurstel“. Einmal Deutsche Vita eben. Nirgendwo gibt es für die Gäste aus dem Süden mehr Deutsche Vita als auf dem Oktoberfest in München. In Italien heißt es „festa della birra“, Fest des Bieres. Das Event ist so groß in Italien, dass es im ganzen Stiefelstaat nachgeahmt wird. Dass Südtiroler Polizei zum „Italienerwochenende“ anreist, um auf der Wiesn zu dolmetschen. Und dass die Staatsbahnen Trenitalia neuerdings einen Sonderzug nach München schicken. Der „Espresso Monaco“ nimmt Menschen zum ersten Mal von Rom über den Brenner mit auf die Wiesn.

Das ist er, der Espresso Monaco. Das Wetter im Norden zeigt sich, wie man es im Süden erwartet. Foto: Veronika Ellecosta

Die Wiesn im „Espresso Monaco“ zeigt sich an blau-weißen Herzchen an den Wänden im Speisewagen. An aufgeklebten Filzhüten und Maßkrügen an den Fenstern. Mehr ist da nicht. Und auch das Frühstück wird an Bord lieber „all’italiana“ eingenommen: An der Bar reichen die beiden Kellner „Caffè“ in kleinen Pappbechern und „Brioche“, ein weiches Hefecroissant mit Marmelade oder Schokolade gefüllt. Der Zug rattert gemächlich entlang der bewaldeten Berghänge der Alpen. Seit er Verona passiert hat, wurde aus dem Hügelland ein stattliches Gebirge. Im Speisewagen wird gefrühstückt und geplaudert, ein paar Gruppen spielen Karten. Die meisten Menschen sind in Rom zugestiegen und haben im Zug übernachtet. Ihr Wiesnwissen beschränkt sich auf einige vage Ideen.

Elena und Valentina zum Beispiel, zwei Studentinnen aus Rom. Sie waren noch nie in München, auf die Wiesn treibt sie die Neugier. Was sie erwarten? „Bier“, sagt Elena und schaut Valentina an, beide lachen. Tracht trägt hier niemand, manch einer kann sich nichts unter einer Lederhose vorstellen. Ein junger Mann will wissen, ob das mit den Schleifen am Frauendirndl stimmt: dass die Schleife den Beziehungsstatus offenlegt. Schön finde er das nicht, sagt er. Oder Federica und Roberto. Sie stehen im Gang und schauen den vorbeiziehenden Bergen zu. Sie sei neugierig, erzählt Federica. „Diese spezielle Kultur kennenlernen.“ Dass man in Deutschland das zweite Wiesnwochenende auch Italienerwochenende nennt, ist ihnen neu.

Espresso Monaco: das italienische Oktoberfest dreht sich um Kulinarik

Am Oktoberfest zeigt sich, wie kollektive Bilder zwischen Deutschland und Italien auseinanderklaffen: München nennt sich selbst gerne die nördlichste Stadt Italiens. Viele Gebäude in der Innenstadt sind von italienischer Architektur inspiriert. Und dann das Lebensgefühl: Man trifft sich auf den Plätzen, genießt einen Aperitif und fährt übers Wochenende zum Gardasee, dem Meer der Bayern.

In Italien steht München für zweierlei, Oktoberfest und Wirtschaft. Das begann mit der Zeit der Gastarbeiter der 1950er Jahre, wo vor allem süditalienische Männer in der bayerischen Industrie angeheuert wurden. Bis heute ist Deutschland laut dem italienischen Statistikamt Istat eines der Länder, in welches die meisten Italiener auswandern. Häufig, weil ihnen Zuhause berufliche Perspektiven und Lebensqualität fehlen, wie die „Fondazione Nord Est“ herausfand, eine industrienahe Denkfabrik aus Venetien. In München leben neben Köln und Berlin deutschlandweit die meisten Italienerinnen und Italiener, 28.000 sind es. Man schätzt die hohe Lebensqualität, die beruflichen Aussichten, die Natur – und das Oktoberfest.

Der Speisewagon ist mit Plakaten dekoriert. Die zeigen, wie man sich das Oktoberfest in Italien vorstellt. Foto: Veronika Ellecosta

München und Italien sind enger zusammengerückt, das zeigt sich auch auf der Wiesn. Heute stellen die Italienerinnen und Italiener dort die zweitgrößte ausländische Gruppe. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München hat 2019 selbst in einer repräsentativen Umfrage nachgezählt: Von den 19 Prozent internationaler Gäste stammen demnach 17,6 Prozent aus den USA, 15,7 Prozent aus Italien.

In Italien genießt das Oktoberfest große Bekanntheit. Alle großen Medien berichten, wenn der Oberbürgermeister von München das erste Fass anzapft. Reiseportale loben die Sauberkeit und das kulinarische Angebot. Und geben Ratschläge, was man bei einem Wiesnbummel essen soll: „Crauti“, „Wurstel“ und „Spatzle“. Und nicht nur: Überall in Italien gibt es Oktoberfeste. In Genua, Rom und Turin etwa. Mit Münchner Bier und bayerischen Spezialitäten. Volksmusik und Tracht lässt man aus, ganz wie im Sonderzug. Das italienische Oktoberfest, es dreht sich mehr um die Kulinarik als um Folklore.

Die Nachfrage beim Espresso Monaco Richtung Oktoberfest war groß

Im Espresso Monaco hat Christopher Ogilvie gerade sein Frühstück eingenommen. Er hat sich für die weniger italienische Variante entschieden, eine dreieckige Sandwichpackung liegt noch auf dem Tisch im Bordrestaurant. Den Briten Ogilvie, blau kariertes Hemd und dunkelblauer Pullover, könnte man einen Wahlitaliener nennen. Zu verdanken hat er das dem Brexit. Er arbeitet bei der britischen Bahn und war gerade in Italien, als Großbritannien aus der EU austrat, wie er erzählt. „Ich wollte nicht in Großbritannien eingesperrt sein.“ Also zog Ogilvie nach Italien. Er kaufte sich ein Haus in einem Bergdorf bei Neapel. Bis heute wohnt er dort. „Ich kann es nicht fassen, dass ich in so einem Zug-Paradies lebe“, sagt er mit einem Strahlen. Denn Christopher Ogilvie ist nicht nur Wahlitaliener, sondern auch Zugbegeisterter. Er tourt mit den Sonderzügen von Trenitalia überallhin, war schon in Lecce und Marseille. Die Zugstrecke von Rom nach München könne man normalerweise nicht ohne Umstieg bewältigen, weiß er. Er genieße das langsame Reisen mit dem Zug, den Ausblick und das gute Essen. Das Bordpersonal kennt Christopher Ogilvie schon. Im Zug nennen sie ihn nur „Chris“, mit Zungenspitzen-R.

200 Menschen reisen im Espresso Monaco. Die meisten sind in Rom eingestiegen und werden nach dem Wochenende wieder mit ihm zurückreisen. Die Sonderzüge haben die Staatsbahnen Trenitalia 2023 neu entwickelt, „Treni Turistici“ heißt der Ableger. Sie fahren unter einem bestimmten Motto oder historische Zugstrecken ab. Etwa nach Assisi zum Fest des Olivenöls, nach Lecce zur Weinreben-Ernte oder an der ligurischen Küste entlang. Der Espresso Monaco ist der erste Sonderzug Richtung Deutschland. In der Weihnachtszeit will Trenitalia einen weiteren in den Norden schicken, nach Bozen und München – zu den Weihnachtsmärkten.

Christopher Ogilvie genießt das kulinarische Angebot der „Treni Turistici". Und den Ausblick. Über Würstchen zum Abendessen war er nicht besonders glücklich. Foto: Veronika Ellecosta

Verglichen mit den italienischen Hochgeschwindigkeitszügen, den Freccie, ist der Sonderzug mit maximal 160 Kilometer pro Stunde ein Bummelzug. Innen ist der Zug im Vintage-Stil nachgebaut, es gibt Schlafwaggons und Liegeabteile für sechs Personen. Das Essensangebot im Speisewagen ist dem Motto angepasst. Trenitalia setzt auf Genussreise. Im Fall des Espresso Monaco ist diese Rechnung aufgegangen: Die Plätze waren schnell vergeben, seit der Zug im August angekündigt wurde, sagt ein Trenitalia-Sprecher. Bisher reiste man aus Italien privat mit dem Wohnmobil oder dem Auto zum Oktoberfest. Zugreisende mussten umsteigen. Die beschwerliche Reise nahmen viele in Kauf. Aber wenn es mit Kulinarik und Komfort zusammengeht, umso besser. Bei Caffè und Brioche im Espresso Monaco sagen viele: Einmal das Oktoberfest sehen, das muss sein.

Am Brenner muss der Sonderzug 40 Minuten stehen, bis die Lokomotive ausgetauscht wird. Denn: Italien und Österreich nutzen unterschiedliche Stromsysteme. Von der Ferne rauscht die Autobahn. Viele Menschen steigen aus, vertreten sich die Beine, saugen an Zigaretten. Fotografieren den Nebel, der tief über dem Pass hängt. Einige filmen das Spektakel, wie Bahnpersonal die italienische Lok entkoppelt, damit davonfährt und eine neue Lok am Sonderzug andockt. Die Grade sind gepurzelt und die Sonne lässt sich nicht blicken – man trägt jetzt nicht mehr Kurzarm, sondern „piumino“, Daunenjacke. Der Norden zeigt sich hier, wie man ihn sich im Süden erwartet hat.

Kein Bier-Exzess im Espresso Monaco Richtung Oktoberfest

Hinter Kufstein werden die Berge flacher, bis sie bei Rosenheim ganz verschwinden. Unter Zischen öffnen die ersten Gruppen ihre mitgebrachten Bierdosen, aber meistens schieben die beiden Kellner nach wie vor Espressobecher über die Theke. Die Reise ist ruhig verlaufen. Keine Randale, kein Rausch. Nur ein paar junge Männer hätten abends ein bisschen gelärmt, sagt Federica, die mit ihrem Partner in einem Liegeabteil geschlafen hat – „sehr gut sogar“, wie sie hervorhebt. Sogar das Bordpersonal ist erstaunt, wie unaufgeregt die Reise zum Oktoberfest verläuft. Dabei hatte Trenitalia ihm sogar zwei Sicherheitskräfte an die Seite gestellt. Sie hätten für Ordnung sorgen sollen. Aber der Typ feiernde Italiener-Horden: Im Sonderzug fehlt von ihm jede Spur.

Enttäuscht darüber sind drei junge Männer, die als einzige in Lederhose und Trachtenhemd durch die Gänge spazieren. In ihrem Abteil haben sie die leeren Birra-Moretti-Dosen gesammelt. Sie heißen Hans, Markus und Moritz und kommen aus München. Die drei sind einige Tage zuvor nach Verona geflogen, um den Sonderzug zurück nach München zu nehmen. In Erwartung, im Zug eine Party vor der Wiesn zu erleben. Doch nichts dergleichen ist passiert. „Wir haben sogar den beiden italienischen Jungs in unserem Abteil Bier angeboten, aber sie wollten nicht“, sagt Moritz, „die benehmen sich wie Rentner.“ Alle drei lachen.

Ohne Aufsehen zu erregen, rollt der Espresso Monaco am frühen Samstagnachmittag am Münchner Hauptbahnhof ein. Manch einer im Zug erklärt es sich damit, dass die Jungen allgemein weniger trinken. Andere sagen, sie sparen sich den Rausch für die Wiesn auf. Christopher Ogilvie, der Zugbegeisterte, schießt noch ein paar Fotos und spaziert ebenfalls Richtung Theresienwiese. Seine Erklärung: Den Italienern liegt die Bierkultur fern. Vielleicht ist es ein bisschen was von allem. Für manche wird das Oktoberfest der Höhepunkt der Reise. Sie werden sich abends einen Plüschtruthahn über den Kopf ziehen, zur Wiesn marschieren, „Sarà perché ti amo“ grölen und dabei in die Hände klatschen. Das Erlebnis wird für sie erst so richtig im Festzelt beginnen. Für die, die sich mit dem Caffè aus dem Pappbecher und dem Wurstel auf dem Teller an den Bergen vor dem Zugfenster erfreut haben, begann es schon am Bahnsteig in Rom Termini.