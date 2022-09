Sonthofen

vor 2 Min.

Starkregen in der Starzlachklamm: Gebirgsbach reißt Frau in den Tod

Plus Starkregen lässt das Gewässer in der Starzlachklamm im Allgäu plötzlich anschwellen. Eine Gruppe von Sportlern wird davon überrascht und gerät in Not.

Von Silvia Reich-Recla

Unglück in der Starzlachklamm bei Sonthofen: Eine 27-Jährige aus dem Raum Regensburg ist ums Leben gekommen. Die Frau gehörte zu einer Gruppe von Canyoning-Sportlern (siehe Infokasten), die am Samstag eine Tour durch die Klamm am Fuße des Grünten unternommen hatten. Wegen Starkregens quoll der Gebirgsbach aber plötzlich so stark an, dass sich etliche Sportler aus eigener Kraft nicht mehr aus dem felsigen Bachbett befreien konnten und einen Notruf absetzten. Durch den rasch ansteigenden Pegel wurden laut Polizei acht Personen in der Klamm eingeschlossen und mindestens drei Sportler mitgerissen. Ein 49-jähriger Mann wurde schwer, ein 31-Jähriger leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 27-jährige Frau galt zunächst als vermisst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .