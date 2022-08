Soziales

Ältere Menschen sollen in Bayern mehr Mitspracherecht erhalten

Plus In Bayern gibt es immer mehr Menschen über 65. Das Sozialministerium plant ein Gremium, das Senioren mehr politische Mitwirkung einräumen will. Doch es gibt Kritik.

Von Daniela Hungbaur

Es müsse nun gehandelt werden. Und zwar schnell. Davon ist Hildegard Mack überzeugt: „Wir laufen sehenden Auges in einen Tsunami hinein.“ Was die Seniorenbeauftragte des Landkreises Neu-Ulm so umtreibt, sind Probleme, die jeden treffen können, auch jüngere Berufstätige: Plötzlich ist ein Familienmitglied aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls ein Pflegefall – „und in vielen Familien bricht dann Panik aus, weil Strukturen, die in so einer Situation schnell helfen, oft vor Ort nicht vorhanden sind“. Und das ist nur ein Beispiel. Auch beim barrierefreien Wohnen, bei barrierefreien Zugängen im gesamten öffentlichen Leben sieht die 67-Jährige enormen Nachholbedarf. Und davon würden auch die jetzt jungen Leute profitieren, wenn sie mal alt werden.

