Langzeitpflege: Situation hat sich verschlechtert

Die Lage in vielen Langzeit-Pflegeeinrichtungen der Diakonie Hessen hat sich einer Umfrage zufolge weiter verschlimmert. Jede dritte Einrichtung schätze ihre Situation schlechter ein als im Vorjahr, teilte die Diakonie in Frankfurt mit. So befänden sich fast die Hälfte der ambulanten und ein Viertel der stationären Einrichtungen in einer finanziellen Schieflage, zudem mangele es an Arbeitskräften. Auch aus diesem Grund könnten mehr als drei Viertel der ambulanten Dienste nicht so viele Pflegebedürftige betreuen, wie es ihnen andernfalls möglich wäre.

Die Diakonie fordert unter anderem mehr Unterstützung vom Land, den Abbau von Bürokratie und eine grundlegende Pflegereform. An der Umfrage im Juni hatten über 110 Langzeitpflege-Einrichtungen der Diakonie teilgenommen. Insgesamt gehören dieser 346 Pflegeeinrichtungen an.