SPD will Schulstartbonus für ärmere Familien

Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag will weniger wohlhabende Familien zum Schulstart mit einem staatlichen Bonus in Höhe von 250 Euro unterstützen. «Wir wollen echte Lernmittelfreiheit für gleiche Startchancen für alle Kinder in Bayern», sagte Fraktionschef Holger Grießhammer.

«Wir wollen, dass jedes Kind in Bayern einen guten Start in die Schule hat, ganz egal wie groß der Geldbeutel der Eltern ist», ergänzte Grießhammer. «Das erste Schuljahr ihres Nachwuchses ist für einige Familien eine echte Herausforderung, wenn sich die Kosten für eine Erstausstattung auf mehrere hundert Euro summieren», sagt der SPD-Fraktionschef. Er sprach sich dafür aus, auch Arbeitshefte, Stifte und Computer in die Lernmittelfreiheit aufzunehmen.

Die Nachfrage bei Vereinen und Wohlfahrtsverbänden, die bereits Schul-Erstausstattungen zur Verfügung stellen, sei jedes Jahr groß und könne den Bedarf bei weitem nicht decken. Immer wieder komme es vor, dass besonders Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse nicht das erforderliche Schulmaterial besitzen.

Die Folge: Die Kinder fühlten sich abgehängt. Dies gehe zulasten des Ausbildungsniveaus und schließlich zulasten des Erfolgs der deutschen Wirtschaft.