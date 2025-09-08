Wie lange hält das Spätsommerwetter in Bayern?

Auf ein verregnetes Ende des Sommers folgte ein ebenso verregneter Septemberstart, doch am vergangenen Wochenende konnten die Menschen in Bayern strahlenden Sonnenschein genießen. Doch laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll das schöne Spätsommerwetter nicht lange halten.

Zwar kommt am Montag abseits des Nebels am Morgen im Osten Bayerns noch zu Sonnenschein, im Westen gibt es allerdings zunehmend dichtere Wolken. Dort und an den Alpen soll es ab dem Nachmittag bereits einzelne Schauer oder Gewitter geben. Warm bleibt es tagsüber mit 21 bis 25 Grad. In der Nacht zum Dienstag gibt es im Süden und Westen Bayerns anfangs noch Schauer und Regen. In Ostbayern ist es gering bewölkt und trocken. In manchen Teilen des Freistaates kommt es zu Nebel.

Wettervorhersage des DWD: Wolken und Regen in der kommenden Woche

Im Rest der Woche zeigt sich die Sonne wahrscheinlich nicht mehr. Am Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt und Regen zieht von West nach Ost. Einzelne Gewitter können die Meteorologen des DWD nicht ausschließen. Vor allem in Franken kommt es vorübergehend auch zu kräftigen Niederschlägen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad im Allgäu und 23 Grad an der unteren Donau. Nachts kommt es zu ostwärts abziehenden Regenfällen. Anschließend klart der Himmel teilweise auf, allerdings kommt es häufig zu Nebel.

Auch für den Mittwoch prognostiziert der DWD viele Wolken und von Süden kommenden neuen Regen. Maximal hat es 17 bis 22 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag regnet es, später soll sich die Wolkendecke lockern. Gebietsweise gibt es Nebel.

Trübes Herbstwetter: Sonniges Wochenende wohl eine Ausnahme

Am Donnerstag wird das Wetter wechselhaft bis stark bewölkt. Zwischendurch gibt es Schauer, laut dem DWD herrscht ein geringes Gewitterrisiko. Die Nacht zum Freitag soll wechselnd bewölkt werden, voraussichtlich aber meist niederschlagsfrei.

Das sonnige Wochenende war also eine Ausnahme zum sonst eher trüben Herbstwetter.