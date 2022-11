Spaichingen/Nördlingen

Der Preis des Todes: Warum es in Deutschland kaum mehr Sargbauer gibt

Die Schreinerei in Spaichingen in Baden-Württemberg ist eine der letzten Sargbau-Werkstätten in Deutschland.

Plus In Deutschland werden immer weniger Menschen kirchlich bestattet. Das verändert den Umgang mit Ableben und Abschied. Über ein Gewerbe, das vom Untergang bedroht ist.

Von Dirk Grupe und Sonja Dürr

Der Tod riecht harzig und nach frisch gesägtem Kiefernholz, zumindest an diesem Ort. In den alten Hallen der Sargmanufaktur Braun wird gehobelt und geschmirgelt, gekittet und gespritzt, Kreissägen heulen auf und Gebläse werden angeworfen, damit Grundierungen und Lacke schneller trocknen. „Hier steckt noch viel Handwerk und Handarbeit drin“, sagt Inhaberin Heike Braun, die durch die Schreinerei führt, die in Spaichingen im Kreis Tuttlingen ihren Sitz hat.

