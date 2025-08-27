SPD-Landesvorsitzende Endres fordert mehr Geld für Pflegebedürftige

Die Landesvorsitzende der SPD in Bayern, Ronja Endres, fordert mehr Geld vom Freistaat für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Derzeit können die Betreiber Ausgaben zur Instandhaltung, Renovierung oder auch Modernisierung des Pflegeheims als sogenannte Investitionskosten an die Bewohnerinnen und Bewohner umlegen. Dass diese die Pflegebedürftigen tragen, findet die Chefin der Bayern-SPD nicht in Ordnung. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte sie, Investitionskosten seien „Aufgabe des Freistaats“ und sollten entsprechend übernommen werden.

Bayern-SPD fordert Übernahme der Investitionskosten für Pflegeheim-Bewohner

Die Kosten für einen Platz in einer vollstationären Pflegeeinrichtung sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Welchen Anteil die Pflegekasse übernimmt, hängt von Pflegegrad und Aufenthaltsdauer ab. In jedem Fall bleibt den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Eigenanteil, den sie aus eigener Tasche bezahlen müssen. In bayerischen Pflegeheimen lag dieser im Schnitt zuletzt bei 2373 Euro pro Monat, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK im Januar ausgewertet hat. Innerhalb eines Jahres ist die Gesamtbelastung damit um knapp neun Prozent gestiegen. Die Zahlungen aus eigener Tasche im ersten Aufenthaltsjahr überschritten zuletzt im landesweiten Schnitt sogar die Marke von 3000 Euro im Monat, ergab eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen.

Im durchschnittlichen Eigenanteil, den die AOK errechnet hat, entfallen 1063 Euro auf Pflegekosten, die Pflegebedürftige selbst zuzahlen müssen. Hinzu kommen 904 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 406 Euro für Investitionskosten. Wenn es nach der SPD geht, sollten letztere vom Freistaat getragen werden, denn das würde Pflegebedürftige finanziell entlasten. Auch die AOK und der Sozialverband VdK sprechen sich für diesen Vorschlag aus. Den Freistaat würde die vollständige Übernahme der Investitionskosten dabei mehr als 545,5 Millionen Euro im Jahr kosten, schätzt das bayerische Gesundheitsministerium. Die Verantwortung sieht die Behörde deshalb auf höherer Ebene.

„Es schafft keinen einzigen Pflegeplatz, Gelder mit der Gießkanne zu verteilen“, teilt ein Ministeriumssprecher auf Anfrage mit. Sinnvoller seien Förderungen für die Infrastruktur, damit neue Pflegeplätze entstehen können. Aufgrund des demografischen Wandels prognostizieren Forschungsinstitute und Verbände, dass der Bedarf an Pflegeleistungen in den kommenden Jahrzehnten steigen wird. In der Tagespflege in Bayern gebe es aktuell zwar ein ausreichendes Angebot an Pflegeplätzen, teilt das Gesundheitsministerium mit. In Pflegeheimen und vergleichbaren Einrichtungen, etwa für betreutes Wohnen, fehlen dagegen rund 9600 Plätze.

Landesvorsitzende Ronja Endres sagt: „Pflege kostet Geld, das muss man akzeptieren“

Die größte Herausforderung für Pflegeeinrichtungen läge derzeit bei den Betriebskosten, erklärt der Sprecher und verweist darauf, dass die pflegebedingten Kosten in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen sind als die Investitionskosten. Um Pflegebedürftige zu entlasten, sieht das bayerische Gesundheitsministerium deshalb den Bund in der Pflicht: Der Gesetzgeber solle dafür sorgen, dass Betroffene durch die gesetzliche Pflegeversicherung tatsächlich abgesichert sind. Zahlen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zufolge hat die soziale Pflegeversicherung das vergangene Jahr mit einem Defizit von 1,54 Milliarden Euro abgeschlossen. Trotz höherer Beiträge erwartet der Verband auch für das laufende Jahr, dass der Kasse etwa eine halbe Milliarde fehlen wird.

Bayerns SPD-Chefin Ronja Endres sieht hierbei den Freistaat in der Verantwortung. Sie betonte: „Pflege kostet Geld, das muss man akzeptieren.“ Im Gesundheitsbereich werde oft gespart, weil es keine einfachen Lösungen gebe. „Und wenn es keine einfachen Lösungen gibt, ist es schwierig, das auf ein schönes Wahlplakat zu schreiben oder im Bierzelt rauszuhauen.“ Sparpotenzial sieht Endres zum Beispiel bei den „PR-Stunts des Ministerpräsidenten“ oder an gewissen „Lieblingsprojekten“ der Abgeordneten.