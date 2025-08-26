Mehrere Tage: Sperrung auf der A3 - das müssen Autofahrer jetzt wissen

Wieder einmal wird es stressig auf Bayerns Autobahnen - denn auf der A3 bei Passau sind Ende August Bauarbeiten geplant. Deswegen wird es über mehrere Tage Sperrungen und Umleitungen auf der Strecke geben. Dazu kommt die ohnehin ferienbedingt angespannte Lage.

Bauarbeiten auf der A8: Was wird gemacht?

Die Autobahn GmbH nutzt gerne die Ferien, um Bauarbeiten an den Straßen durchzuführen. An der betroffenen Straße sollen Risse und Ausbrüche im Asphalt saniert werden. Die Arbeiter fräsen die alten, rissigen Asphaltschichten ab und ersetzen sie durch neue Deck- und Binderschichten.

Wo und wann wird die A3 gesperrt?

Konkret betroffen ist die Anschlussstelle Passau-Süd - diese wird in Fahrtrichtung Linz gesperrt. Die Sperrung dauert von Freitag, 29. August, 13 Uhr bis Sonntag, 31. August, circa 17 Uhr. Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass kurzfristige Verschiebungen wegen der Wetterlage nicht auszuschließen sind.

Verkehrsteilnehmer, die eigentlich an der Anschlussstelle Passau-Süd abfahren würden, sollen während der Sperrung die Anschlussstelle Passau-Mitte nutzen und von dort der Bedarfsumleitung U95 folgen. Autofahrer, die in Passau-Süd in Richtung Linz auf die A3 auffahren wollen, sollen wiederum die Bedarfsumleitung U6 bis zur Anschlussstelle Passau-Mitte nutzen.

Die Staatsstraße 2618 (Passau-Süd) und die B12 (Passau-Mitte) bleiben von den Arbeiten laut Autobahn GmbH unberührt und sind weiterhin befahrbar.

Weitere Sperrung angekündigt

Das war es dann aber noch nicht: Einen Monat später, am Wochenende vom 26. bis 28. September, ist die Anschlussstelle Passau-Mitte ebenfalls in Fahrtrichtung Linz an der Reihe.