Mann übersieht Baustelle auf A6 und wird schwer verletzt

Der Fahrer eines Kleintransporters ist ungebremst gegen einen Warnanhänger auf der Autobahn 6 bei Wendelstein (Landkreis Roth) gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wegen einer Nachtbaustelle war an der Stelle nur der Standstreifen befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Wieso der Fahrer Warnanhänger und Pylonen übersah, ist noch unklar. Er kam ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol. Im Führerhaus soll zudem eine Weinflasche gelegen haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Autobahn 6 war bis zum Vormittag in Richtung Heilbronn teilweise gesperrt.