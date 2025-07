Lastwagen brennt bei Sulzemoos auf A8 Richtung Stuttgart – Autobahn gesperrt

Ein Lastwagen mit einem Anhänger hat in den frühen Morgenstunden auf der A8 Richtung Stuttgart zwischen München und Sulzemoos Feuer gefangen und ist komplett abgebrannt. Die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart dauern noch immer an. Autofahrer aus München kommend müssen das Gebiet weiträumig umfahren und auf die A96 ausweichen. Dadurch entstehen lange Verzögerungen.

Südlich von Dachau sind die Autobahnen A8 und A99 verstopft. Auch die Eschenrieder Spange zwischen München-Allach und Eschenried ist inzwischen gesperrt. Die Staus ziehen sich über den nördlichen Autobahnring bis auf die A92 Richtung Deggendorf und die Bundesstraße in Oberschleißheim hinein. Die rund sieben Kilometer lange Strecke zwischen Dachau/Fürstenfeldbruck und Sulzemoos ist weiterhin vollständig gesperrt. Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion mitteilte, plane man die Strecken am Mittwochmittag, um 12 Uhr wieder freizugeben.

Langer Stau: A8 aktuell zwischen München und Stuttgart gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr morgens vor der Anschlussstelle Sulzemoos. Ein 48-Jähriger hatte auf seinem Sattelzug Papierrollen geladen und kam aus südlicher Richtung, als ein Reifen seines Anhängers platze. Ein Brand entwickelte sich und entzündete die mehrere Tonnen Papier. Schließlich brannte der komplette Sattelzug ab, wie die Polizei berichtet.

Fahrer bringt sich nach Unfall auf A8 rechtzeitig in Sicherheit

Vorher konnte sich der 48-jähriger Fahrer, der für ein polnisches Speditionsunternehmen arbeitet, rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dennoch wurde er mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand wurde der Fahrbahnbelag nach Polizeiangaben stark beschädigt. Die Sicherheitskräfte sind noch immer mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Ob sie bis Mittwochmittag erledigt sind und die Autobahn dann wieder freigegeben werden kann, ist offen.

Erst vor einer Woche hatte ebenfalls nach einem Reifenplatzer ein Lastwagen auf der Autobahn gebrannt. Für den 59-jährigen Fahrer aus Sachsen-Anhalt kam jede Hilfe zu spät. Der Unfall zwischen Friedberg und Dasing in Richtung München hatte den ganzen Tag über erhebliche Stauungen im Großraum Augsburg/Friedberg zur Folge.