Sperrung: Hangrutsch in der Oberpfalz: Straße gesperrt

Sperrung

Hangrutsch in der Oberpfalz: Straße gesperrt

Nach einem Hangrutsch in der Oberpfalz bleibt eine Straße dicht. Doch die Gefahr ist bislang nicht komplett gebannt.
Von dpa
    Bis die Gefahr beseitigt ist, bleibt die Straße gesperrt. (Symbolbild)
    Bis die Gefahr beseitigt ist, bleibt die Straße gesperrt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Nach einem Hangrutsch ist eine Straße in der Oberpfalz gesperrt worden. Mit dem Hang stürzten auch Teile einer Gartenmauer auf die Fahrbahn bei Weigendorf (Landkreis Amberg-Sulzbach), wie die Polizei mitteilte. Ein Statiker untersuchte die Stelle.

    Für das Gebäude, das auf dem Grundstück des abgerutschten Hangs steht, gab der Spezialist Entwarnung. Um einen weiteren Hangrutsch zu vermeiden, müsse die Stelle aber gesichert werden. Die Beamten forderten den Grundstücksbesitzer auf, die Sicherung in Auftrag zu geben. Bis dahin bleibt die Kreisstraße gesperrt.

