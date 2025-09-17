Sperrung über Nacht: Bauarbeiten auf Autobahn in Bayern sorgen für Beeinträchtigung

Zu einer Beeinträchtigung auf der A6 kommt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Was Autofahrerinnen und Autofahrer im Raum Franken jetzt wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.

A6: Sperrung an der Anschlussstelle Ansbach Richtung Nürnberg

Gesperrt wird laut Autobahn GmbH die Ausfahrt der Anschlussstelle der A6 in Ansbach Richtung Gunzenhausen in Fahrtrichtung Nürnberg. Etwa von Mittwochabend, 17. September, 20 Uhr, bis Donnerstagfrüh, 18. September, 5 Uhr, bleibt der Abschnitt für den Verkehr geschlossen.

Grund für die Sperrung an der A6 sind demnach Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn. Diese seien notwendig, „um akute Fahrbahnschäden in der Anschlussstelle zu beheben und weitere Folgeschäden und somit vermehrte Verkehrseingriffe zu vermeiden“, wie es in der Mitteilung heißt.

Sperrung bei Ansbach: Umleitungen auf die A6 sind ausgeschildert

Wichtig für Autofahrerinnen und Autofahrer: Die Umleitungen für die gesperrte Stelle erfolgen über die anliegenden Anschlussstellen. Laut Autobahn GmbH sind diese für den Verkehr ausgeschildert. Im Baustellenbereich wird zudem „um erhöhte Vorsicht und Geduld“ gebeten.

Ab dem Donnerstagmorgen sollte der Verkehr an der Stelle wieder normal fließen können.