"Spiel des Jahres"

07:43 Uhr

Spieleautor Knizia: "Wichtig ist der Preis an sich, nicht, wer ihn gewinnt"

Plus Am Sonntag wird das "Spiel des Jahres" gekürt. Ein Illertisser Spieleautor hat den Preis bereits gewonnen: Reiner Knizia. Im Interview spricht er über gute Spiele – und Mathematik.

Von Dominik Durner

Herr Knizia, Sie haben viele Karrieren durchlebt: Promotion in der Mathematik, dann unter anderem Softwareentwickler und Vorstand eines großen englischen Baufinanzierungsunternehmens. Was wollten Sie als Kind werden?



Reiner Knizia (lacht): Wahrscheinlich Architekt, weil mein Vater Architekt war. Aber das war nie wirklich ein konkreter Wunsch, ich habe mich für viele Sachen interessiert und es einfach auf mich zukommen lassen.

Warum haben Sie sich dann entschieden, sich voll auf die Spiele-Entwicklung zu konzentrieren?



Knizia: Das klingt, als ob man sich separat zum Spiele-Entwickler ausbilden müsste. Ich habe, seit ich denken kann, gerne gespielt, aber man ist am Anfang natürlich nicht so mutig oder abenteuerlustig zu sagen: "Jetzt werde ich Spiele-Erfinder", und so habe ich erst einmal einen "ordentlichen" Beruf gelernt. Letztlich bin ich aber ein Mensch, der lieber eine Sache richtig macht als viele Sachen halb, und habe deshalb irgendwann den Sprung geschafft und gesagt: "Jetzt folge ich meinem Herzen und nicht mehr dem Geld." Das ist das Schöne an unserem Schaffensbereich: Die Entwickler kommen aus vielen verschiedenen Winkeln des Lebens, ich nenne uns immer "bunte Vögel". Viele sind Naturwissenschaftler, weil die so ein Modelldenken haben, das findet sich auch in den Spielen wieder.

